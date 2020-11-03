【新冠肺炎】北韓逾萬人接受檢測　確診數為零

新冠肺炎持續，各地感染人數上升，北韓曾宣稱國內確診為零，但也引起外間質疑，世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，目前北韓已有逾萬人接受檢測，均未有對新冠病毒出現呈陽性反應。

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《韓聯社》報道，據世衛今日（3日）公布的一份檢測報告顯示，截至上月22日，北韓已有10462人接受檢測，截至29日並未有出電確診個案。

據報，北韓有5368宗疑似感染個案，其中8宗為外國人士。另外《KBS》報道，在北韓接受檢測人士也正在不斷增加。

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