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【新冠肺炎】北韓逾萬人接受檢測　確診數為零

環球政經 18:19 2020/11/03

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新冠肺炎持續，各地感染人數上升，北韓曾宣稱國內確診為零，但也引起外間質疑，世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，目前北韓已有逾萬人接受檢測，均未有對新冠病毒出現呈陽性反應。

【新冠肺炎】政府為中小學幼稚園教職員分批檢測　月中推4間社區檢測中心每次收費$240 ：【下一頁

《韓聯社》報道，據世衛今日（3日）公布的一份檢測報告顯示，截至上月22日，北韓已有10462人接受檢測，截至29日並未有出電確診個案。

據報，北韓有5368宗疑似感染個案，其中8宗為外國人士。另外《KBS》報道，在北韓接受檢測人士也正在不斷增加。

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撰文 : 黎淑雯

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