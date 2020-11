【維也納恐襲】奧地利內長：伊斯蘭恐怖份子所為 死者增至4人

奧地利首都維也納周一晚發生恐怖襲擊,死亡人數增至4人,另有1名兇徒被警員擊斃。奧地利內政部長內哈默(Karl Nehammer)表示,被擊斃的兇徒是伊斯蘭恐怖份子,確認是恐怖組織「伊斯蘭國」的追隨者。

維也納周一受襲後,至少一名兇徒在逃,大批警員通宵在市內各處搜查。內政部長內哈默周二清晨舉行新聞發布會,交代被擊斃兇徒的資料。

內哈默表示,該名兇徒身上綁有炸彈腰帶,其後確認為假炸彈,而當局確認他是恐怖組織「伊斯蘭國」的追隨者。他稱:

「我們昨日傍晚經歷了由最少一名伊斯蘭恐怖份子發動的襲擊,這是奧地利數十年來未遇過的情況。」

(We experienced an attack yesterday evening by at least one Islamist terrorist, a situation that we have not had to live through in Austria for decades.)