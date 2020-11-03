【維也納恐襲】奧地利內長：伊斯蘭恐怖份子所為 死者增至4人

奧地利首都維也納周一晚發生恐怖襲擊，死亡人數增至4人，另有1名兇徒被警員擊斃。奧地利內政部長內哈默（Karl Nehammer）表示，被擊斃的兇徒是伊斯蘭恐怖份子，確認是恐怖組織「伊斯蘭國」的追隨者。

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維也納周一受襲後，至少一名兇徒在逃，大批警員通宵在市內各處搜查。內政部長內哈默周二清晨舉行新聞發布會，交代被擊斃兇徒的資料。

內哈默表示，該名兇徒身上綁有炸彈腰帶，其後確認為假炸彈，而當局確認他是恐怖組織「伊斯蘭國」的追隨者。他稱：

「我們昨日傍晚經歷了由最少一名伊斯蘭恐怖份子發動的襲擊，這是奧地利數十年來未遇過的情況。」 （We experienced an attack yesterday evening by at least one Islamist terrorist, a situation that we have not had to live through in Austria for decades.）

警方其後確認，2男1人在襲擊中身亡，另有最少15人受傷。公營的奧地利廣播集團（ORF）其後報道，第4人喪生，是一名女子。

內哈默又提到，已經動員上千警力搜查，並在其中一名已知的兇徒寓所搜獲一些影片。

新聞通訊社APA引述內政部消息報道，警方搜查多間房屋後，已經拘捕多人。但內政部對此未作正式確認。

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責任編輯：陳啟賢