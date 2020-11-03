【生物科技股】信達生物有望取代石藥成藍籌股？　大和：創新能力為生科股中最強

▲ 大和發表研究報告表示，創新研發能力是藥股及生物科技股的生存及興旺的關鍵。

醫藥股及生物科技股近年備受市場追捧，大和發表研究報告表示，創新研發能力是行業生存及興旺的關鍵，皆因創新保證估值溢價，雖然減價已成為行業新常態，但仍首予行業「正面」的評級，醫藥股首選為中生製藥 （01177） 、大市值的生科股首選為信達生物 （01801） ，均予「買入」評級，更認為信達生物可取代石藥集團 （01093） 的藍籌地位。

大和表示，創新藥的風險調整的淨現值（risk-adjusted Net Present Value）為仿製藥的三倍，較多創新的企業例如恒瑞醫藥（滬：600276）估值溢價達100%至200%。只是，不論創新藥及仿製藥，都正面對政策帶來的減價壓力。不過，該行認為創新藥普遍能夠受惠於國家醫保藥品目錄（NRDL），料減價5成但銷量可增長4倍，而仿製藥減價或高達8成。

料信達生物規模將超越石藥

大和認為，信達生物研發能力為中國的生科股中最強，亦相信其規模很快可超越石藥集團，並取代其晉身藍籌行列。該行指，信達生物由一家生物科技企業轉型為大型藥企，對其前景感到樂觀，旗艦產品信迪利單抗（Sintilimab）及其餘23種管道藥物，將推動收入可持續增長，預期2022年每股盈利可轉正，給予目標價為70元，評級為「買入」。

對於石藥集團，大和認為其研發能力不及同行，甚至遜於生物科技公司，給予「沽售」評級，目標價為7元。至於另一隻藍籌中生製藥，該行指其研發能力強，有望成為下一隻恒瑞醫藥，其仿製藥業務亦具市場領導地位，加上與生物科技公司過往的合作紀錄良好，首予目標價11元，評級為「買入」。

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編輯：袁諾曦