【轉數快】轉數快帳戶突破635萬個 上客量及交易額再創新高

▲ 快速支付系統「轉數快」（FPS）推出僅兩年，用戶已直逼635萬新關。

快速支付系統「轉數快」（FPS）又有最新數據，根據香港銀行同業結算公司的統計，轉數快新增帳戶保持大躍進，截至10月底止，逾635萬個帳戶，較9月時的616萬個，再有逾18.88萬個新登記；按月再驟增3%。

專家預計，受惠新股王螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 上市，以及通脹掛鈎債券（iBond2020︰新上市編號︰04239）開賣等，這兩大熱點投資在疫情下，加速散戶利用數碼渠道「打新」及抽新債，故此相信轉數快的上客量及交易額，將持續錄得強勁的增長勢頭。

今年首10個月 累增233萬戶口

另一邊廂，若單以按月的新登記來看，今年3大最多新增上客帳戶的月份，分別為︰6月份按月急增逾35萬個帳戶；7月份為單月增幅最勁的第2大月份，按月驟增約29萬個戶口；而8月份亦錄得第3高，按月驟添逾25.8萬個新登記。經歷持續數月的高速增長，上月新增逾18萬個帳戶已稍為放緩。

如以去年底轉數快的帳戶僅為402萬個，單以今年首10個月，合共錄得逾233萬個新增帳戶登記；至於累計交易宗數更達1,491萬宗，涉及交易額超逾1,524億元，再創新紀錄。

展望前景，星展銀行香港經濟師謝家曦認為，市民避疫紛改用電子錢包，相信電子支付及轉帳等數碼工具已變疫下新常態。

業界又指，即使部分投注站最近重開，但相信馬迷已習慣綫上落注過數收款；連帶不少長者也變網中人，透過電子支付服務轉帳至投注戶口，有助網上銀行的使用量，再者，銀髮族等市民利用電子錢包交水電煤等，亦刺激轉數快的上客量。

轉數快自2018年9月底全面推出，至今年10月底，逾兩年的時間，已經錄得635萬個帳戶登記，按本港約750萬人口來說，滲透率相當高。金管局發言人曾指，轉數快的帳戶登記數目有別於用戶人數，因為一個用戶可以登記多於一個帳戶代號（例如手機號碼及電郵地址），並綁定多於一個戶口 。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪