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【搜游食誌@iM網欄】敘利亞母親的怒吼 致莎瑪-敍利亞家書

名人薈萃 16:45 2020/11/03

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致莎瑪-敘利亞家書，一部期待好一陣子的電影，因兒子Kelvin在中東地區已工作了快6年，他一直穿梭於也門、黎巴嫩、敘利亞、土耳其等國家，戰亂頻頻，做母親的，豈會不擔心呢？

圖1、2 ： 百老滙電影中心內咖啡店結合電影及文化生活書店。

趁未入場前，到電影中心側的Café打下書釘及喝一杯醒神咖啡，才欣賞這部備受推介的電影。點了一杯桂花蜜糖牛奶咖啡，喜歡Kubrick混合書店和咖啡室的模式，那陣陣撲鼻的咖啡荳香氣，和那股閒逸的書香味，絕配！這家書店不像其他連鎖店般將書本整齊陳列，帶點凌亂，就是愛這份「人性化」的感覺。閒逛書店時，被久違的「突破」封面吸引著—「末日生活提案」；一邊翻閱雜誌，一邊喝著咖啡，一篇命名「給未來留一線希望」的文章鎖住眼球，怎會好像跟要看的電影如此緊密呼應。

圖3: 重拾告別學生時代後就久違了的「突破」。

當中一段文字真是很感人，將那杯桂花蜜糖牛奶咖啡的甜香味沖走得歸「零」！散場後這段文字更令我將電影每個攝人的鏡頭串連起來。引述雜誌原文：「就算在路途上大人陣亡了，但孩子還在路上，他已經養成在這條路上走的習慣，也知道這樣走下去就能找到答案。」

圖4: 桂花蜜糖鮮奶咖啡，荳味太淡，無桂花香，亦嚐不道蜜糖的甜，有些失望。

敘利亞家書是女記者娃迪（Waad AI-Kateab）不畏強權及戰亂，將自己在阿勒坡所遭遇的種種慘痛經歷，逐一拍攝下來，送給女兒莎瑪。讓莎瑪長大後，原諒母親帶她來到這個被自己政府蹂躪的國家；藉著這封家書，鼓勵女兒莎瑪無論將來遇上甚麽困難，也要勇於面對，堅持到底。一如娃迪和丈夫哈姆札，為自己的國家，揭盡所能幫助失去親人，家園被毀，受盡苦難的人，好讓他們活得有希望，才可以改變社會。

 

圖5: 女記者娃迪對帶來女兒莎瑪，充滿茅盾和徬徨。

「 烽火連三月，家書抵萬金」，那份對至親思念和擔憂，是何等焦慮！娃迪透過鏡頭，令觀眾猶如親歷其境，看著親人瞬間死亡、無數孤兒流浪街頭、母親嚎哭......種種叫人瀕臨絕望、無依的痛苦，好心酸！「活得好」比「可以活」來得重要多了。

這場戰爭已6年長，記錄片式的電影是拍攝得非常粗糙，但那份真實的震憾，猶勝攝影大師的技巧，生離死別的傷痛，無需感人的對白；離開自己家園那份哀傷，無辜被炸至四肢殘缺的人民，淌血、淌淚，生不如死。敘利亞的母親們，對著鏡頭向世界怒吼：「自己國家的政府怎可以這樣對待自己的子民！為著利益，摧毀無數的家園，剝奪生命的權利。」

 

圖6: 娃迪透過鏡頭向國際社會對不仁的當權者發出怒吼的控訴。

記者娃迪（Waad AI-Kateab）由18歲的熱血大學生，戰亂中覓得所愛，結婚、生兒育女，無視父母的阻撓，誓要將自己的青春奉獻出來，將這殘酷不仁的政府，透過鏡頭的控訴，告知全世界當「人民、民主」被踐踏時，活著又怎樣呢？人命根本就是一文不值！每天的空炸猶如常態，家毀人亡好比例行公事的必然！叫人心痛，沉重的思緒，喚醒觀眾們珍惜眼前的平安，就是一份幸福！

圖 7 ：看著自己國家政府派戰機炸毀人民的家園，何等的絕望！

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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