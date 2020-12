【美國大選結果】特朗普律師朱利安尼確診 曾出席多州聽證會（不斷更新）

美國大選投票日結束,美國大選結果幾乎塵埃落定。民主黨總統候選人拜登勝出美國大選,當選下屆美國總統,但總統特朗普尚未承認落敗。多間主流傳媒推算,拜登拿下關鍵搖擺州賓夕法尼亞州(20張選舉人票)及內華達州(6張選舉人票),連同部分傳媒推出已勝出的亞利桑那州(11張選舉人票)及佐治亞州(16張選舉人票),拜登穩奪306票,領先總統特朗普的232票,並超過美國大選的勝選門檻270張選舉人票。

美國大選最新戰況(綜合多個外媒) 候選人 拜登 特朗普 選舉人票(勝出需奪270張) 306 232

美國大選關鍵搖擺州情況 搖擺州 勝負 最新情況 佛羅里達

(29張選舉人票) 特朗普勝 / 佐治亞

(16張選舉人票) 拜登勝 經人手重新點票後,拜登以約1.2萬票勝出,但特朗普陣營仍可要求重新點票多一次 州法院已駁回特朗普陣營的入稟 北卡羅來納

(15張選舉人票) 特朗普勝(多間傳媒推算) / 賓夕法尼亞

(20張選舉人票) 拜登勝 賓夕法尼亞確認由拜登勝出,州長已簽署確認書 密歇根

(16張選舉人票) 拜登勝 / 亞利桑那

(11張選舉人票) 拜登勝 官方確認由拜登勝出 俄亥俄州

(18張選舉人票) 特朗普勝 / 威斯康星

(10張選舉人票) 拜登勝 官方確認由拜登勝出 內華達

(6張選舉人票) 拜登勝(多家傳媒推算) /

美國大選最新得票地圖

★ 最新戰況 (不斷更新)★

★12月7日(香港時間)★

11:32 特朗普律師朱利安尼確診 曾多次不戴口罩

★12月6日(香港時間)★

17:46 拜登承諾 兒子不會從事有利益衝突業務

★12月5日(香港時間)★

14:56 特朗普籌得16億打法律戰 挑戰拜登勝選結果

★12月4日(香港時間)★

17:53 拜登承諾 兒子不會從事有利益衝突業務

17:25 拜登指為了國家 特朗普應出席就職典禮

16:20 拜登普選票領先特朗普逾700萬票

13:21 美媒:特朗普親信遭禁入司法部 欲索取調查内容

11:20 拜登:美國人不需永遠戴口罩 戴100日便可

★12月3日(香港時間)★

17:56 佐治亞再選參議院2席「侵粉」律師倡罷投

13:58 佐治亞重新點票 州務卿料仍為拜登勝

11:04 特朗普「最重要」演說:若有舞弊 拜登不能當總統

★12月2日(香港時間)★

18:27 民調:拜登支持度達55% 特朗普跌3百分點

14:21 特朗普擬角逐2024年大選「四年後再見」

12:05 第一千金遭排擠?紐約市貼滿「不歡迎伊萬卡」海報

12:01 特朗普據報欲提前特赦子女 私人律師否認

11:06 司法部長:未發現足以推翻結果的舞弊證據

10:10 拜登骨折後首露面,介紹6名經濟團隊核心成員

★12月1日(香港時間)★

18:40 特朗普急跌13萬Twitter追蹤者 拜登增逾百萬

16:09 州外居民登記做選民 佐治亞州務卿徹查種票

12:59 曾被特朗普拒絕 拜登首次接收總統每日簡報

12:06 黨友籲特朗普「為國家好」出席拜登就職典禮

11:15 亞利桑那州(11張選舉人票)、威斯康星州(10張選舉人票)已官方確認由拜登勝出。

★11月30日(香港時間)★

22:38 拜登公布財金官員名單,多名女性及有色人種獲委以重任,包括聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen),為歷來首位獲提名為財長的女性。Adewale Adeyemo獲提名為副財長;普林斯頓大學經濟學家Cecilia Rouse獲提名為白宮首席經濟顧問。

22:15 特朗普於Twitter發文,指不是為了自己而戰鬥,而是為了7,400萬投票予他的選民而戰鬥

13:00 拜登公布通訊團隊高層人選 成員全為女性

11:58 巴西總統未承認拜登當選 稱或有選舉欺詐

11:52 拜登玩狗扭傷腳「髮絲狀骨折」 特朗普:早日康復

10:51 特朗普稱續訴諸法律 惟不知會否受理

10:12 特朗普早前要求威斯康星州(10張選舉人票)兩縣重新點票,周日證實重點結果不變,依然由拜登勝出。

★11月29日(香港時間)★

23:03 賓夕法尼亞州最高法院駁回共和黨議員凱利(Mike Kelly)等人,要求取消逾百萬張郵寄選票的入稟

18:57 北卡羅來納州商人Fredric Eshelman控告親特朗普組織True the Vote,質疑組織撤回多宗涉及選舉舞弊的訴訟,要求退回自己向組織的250萬美元捐款。據統計,特朗普陣營及親特朗普組織,至今已於38宗選舉訴訟中敗訴或撤回訴訟

18:03 The Daily Beast報道,特朗普有意在拜登1月20日就職典禮當日舉辦活動,宣布2024年再選總統。據悉特朗普認為拜登為人沉悶,故傳媒將會關注自己更多,而當日宣布再選,將可令自己未來4年繼續成為焦點。

★11月28日(香港時間)★

17:52 美媒:拜登屬意黑人前高官執掌中情局

11:56 特朗普阻賓夕法尼亞確認拜登勝選 法院駁回

★11月27日(香港時間)★

17:52 伊萬卡拒回歸紐約名流圈 或移居新澤西州

15:43 被問會否認輸 特朗普:別這樣跟總統說話

13:28 特朗普清洗國防委員會 多名促放生中國成員被炒

12:40 特朗普擬再作特赦 靠女婿親信決定人選

10:39 特朗普首暗示肯離開白宮 只要這情況發生

★11月26日(香港時間)★

15:36 拜登過渡團隊指,會在下周公布財金官員人選

14:41 議員倡特朗普預防性特赦自己 防激進左翼檢控

13:05 賓夕法尼亞法官頒令 阻止官員確認結果

★11月25日(香港時間)★

21:47 拜登普選票數目超越8,000萬張

12:51 曾於通俄門說謊 弗林據報獲特朗普特赦

12:35 特朗普讓步?白宮准拜登接收總統每日簡報

11:41 等同奧巴馬再連任?拜登強調:非他第3任期

10:10 賓夕法尼亞確認由拜登勝出,州長已簽署確認書。

★11月24日(香港時間)★

18:55 拜登過渡團隊的網站已換上政府域名 https://buildbackbetter.gov/

13:36 有共和黨人倒戈 密歇根州確認拜登勝選

12:12 佐治亞州要第3度點票 州務卿料結果接近

11:49 特朗普卸任後 或獲特勤局全天候保護

10:47 拜登外交國安內閣名單 奧巴馬時代老臣上場

10:44 美國總務署首度確認 拜登當選總統

★11月23日(香港時間)★

17:48 女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席

17:45 共和黨重量級人物 公開勸特朗普認輸

17:15 密歇根州(16張選舉人票)或於本港周二凌晨有官方結果

13:42 普京未祝賀拜登 仍等官方確認選舉結果

13:05 美媒:拜登委任長期戰友布林肯為國務卿

★11月22日(香港時間)★

17:40 共和黨促密歇根州押後確認結果 一縣曾撤回拜登勝出

16:23 特朗普賓夕法尼亞訴訟遭駁回 法官指論證牽強

★11月20日(香港時間)★

20:26 CNN報道,拜登最快下周一或周二公布主要內閣成員名單

20:00 拜登周五年滿78歲,料將超越1989年就任時77歲的列根,成為美國史上最年長的候任總統

17:52 特朗普出書勢大賣 惟書商或不敢出版

16:22 美媒:特朗普兒媳考慮從政 擬競選參議員

13:24 特朗普未認輸 拜登斥「史上最不負責任總統」

10:09 佐治亞州完成人手重新點票工作,確認由拜登勝出。佐治亞州人手點票後,確認拜登得票比特朗普多12,284,證實拜登在佐治亞州勝出,取得該州16張選舉人票。

★11月19日(香港時間)★

23:59 特朗普的私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani)表示,特朗普競選陣營撤回在密歇根州發起、與2020年大選相關的訴訟戰。

18:18 佐治亞州稍後公布重點選票結果,拜登優勢減

17:19 密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證

16:13 白宮發言人:第2屆特朗普政府繼續控疫

15:03 多次就香港示威發聲 佩洛西料連任眾議院議長

14:10 特朗普留在白宮過感恩節 上任以來首次

13:33 美媒揭特朗普政府官員 主動接觸拜登團隊

10:44 拜登威斯康星州領先2萬票 特朗普要求2縣重新點票

★11月18日(香港時間)★

17:52 密歇根州最大縣最終承認拜登勝出

16:19 佐治亞州再有縣計漏選票,涉超過2700票,計算早前的2600張漏票在內,合共逾5300張票未點算

15:00 特朗普多日無公開行程 拒配合交接權力

13:35 拜登有意「放生」特朗普 不會算舊帳以團結美國

10:33 曾稱大選安全 網路安全局長被特朗普解僱

★11月17日(香港時間)★

17:46 如果特朗普決定在威斯康星州重新點票,需付逾6000萬美元

17:25 特朗普律師團隊再打退堂鼓,退出賓夕法尼亞訴訟;此外,還有亞利桑那州和密歇根州也遇挫

15:38 美媒指,有特朗普政府高官正在搵工

13:14 佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算

10:39 拜登稱,美國須與其他民主國家聯手,在全球貿易政策統一立場,抗衡中國;如果特朗普阻權力過渡,將會影響抗疫工作,或導致更多人死亡

10:16 國家安全顧問奧布萊恩表示,如果拜登確定勝選,將確保「專業的權力過渡」

★11月16日(香港時間)★

17:15 拜登稍後將在特拉華州聽取疫情簡報,並就重建經濟發表演說,團隊希望總務署今周確認拜登當選,以便推動過渡工作

12:40 特朗普揚言提出「重大訴訟」,證明選舉違憲

11:49 美國前國家安全顧問博爾頓稱,共和黨領袖應特朗普支持者解釋,特朗普輸了,而且他對選舉舞弊的講法沒有根據

10:26 特朗普稱拜登選出後不足2小時,再發文否認自己認輸。其私人律師朱利亞尼表示,特朗普沒有承認落敗

★11月15日(香港時間)★

21:45 特朗普首稱拜登勝出大選!

17:34 特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突(多圖)

14:12 特朗普指出現違憲的選民欺詐行為,但遭Twitter標記帖文

★11月14日(香港時間)★

17:37 共和黨在多州法院發起選舉訴訟,但3個關鍵州的訴訟遇挫

16:32 拜登明年1月初就職前,路透社預計,恐怕再增800萬人染疫

14:29 拜登視防疫為首要任務,美國疫情持續升溫,新增逾19萬人確診

13:08 拜登據報非正式接觸州政府及專家談抗疫

11:58 特朗普疑暗示落敗 納瓦羅:正準備他第二任期

10:24 多家傳媒料拜登奪佐治亞州,該州28年來首次染藍,令拜登穩勝大選;特朗普贏得北卡州

★11月13日(香港時間)★

22:48 一間有份參與特朗普團隊,控告賓夕尼亞州政府點票有漏洞的律師行,宣布退出有關官司

17:47 特朗普斥投票系統有問題 科企及專家否認

17:40 FB朱克伯格據報向員工指 拜登是下任總統

16:05 奧巴馬出版白宮回憶錄:勿低估民主 斥特朗普唔輸得

12:37 CNN等多間傳媒推算,拜登奪亞利桑那州(11張選舉人票),為1996年以來該州首次染藍

12:24 特朗普據報若確認拜登勝選 即宣布2024年再參選

11:43 國土安全部:今次為史上最安全大選

★11月12日(香港時間)★

22:52 亞利桑那州(11張選舉人票)公布最新點票結果,拜登領先特朗普的票數,由原先約1.8萬票收窄至11,635票。剩餘近2.5萬張選票中,特朗普得票率須高達74%,才有望後來居上

17:45 BLM發起人要求入拜登團隊 作為拉票回報

14:55 金正恩23天未露面兼未祝賀拜登 南韓:並不特別

11:12 拜登委任「伊波拉沙皇」克萊因為幕僚長

10:30 拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票

★11月11日(香港時間)★

23:15 CNN推算,特朗普贏得阿拉斯加州(3張選舉人票)

20:49 拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收?

18:21 拜登上任後擬擲57萬億 投資基建振經濟

18:00 梅拉尼婭未移交工作 拜登妻子未獲邀到白宮

15:08 拜登致電多國領袖 第一個致電的歐洲領袖是?

14:00 美國大選過渡政府Q&A 外媒:911都因延遲交接

13:01 特朗普團隊周二入稟密歇根州法院,要求不要承認拜登在該州勝出

12:20 民調:8成指拜登勝選 7成人認為無舞弊

11:22 拜登:特朗普拒認輸令人尷尬

11:03 美媒撤回拜登勝選? RCP:無話過佢贏

★11月10日(香港時間)★

14:51 霍士也中斷直播 白宮發言人稱民主黨歡迎舞弊

14:50 伊萬卡據報勸父親認輸 恐特朗普阻其未來選總統

13:53 美國司法部長授權FBI及檢察官 調查投票不公指控

12:18 輝瑞疫苗大選後才有進展 CEO強調無關政治

11:22 麥康奈爾力撐特朗普興訟 稱不損民主

11:07 美國總務署未准過渡

10:00 多間美媒報道指,特朗普有意2024年再參加美國大選,競逐美國總統

★11月9日(香港時間)★

22:14 年初指出華府吹捧藥物無效而遭開除的衛生官員布萊特(Rick Bright),據報獲邀加入拜登的12人抗疫小組

22:09 副總統彭斯為首官員發出帖文,大讚華府資助的新冠疫苖研發的「曲速行動」(Operation Warp Speed),但輝瑞表示沒有參加計劃,強調公司沒拿過特朗普政府一分錢

21:58 特朗普發出帖文,指股市大升,疫苖快將面世而效用率高達90%,是極好消息

21:35 據報特朗普團隊有意在訴訟期間,舉辦一系列大型集會要求重新點票

19:52 特朗普拒絕承認敗選,亦沒指示總務署展開過渡程序

18:45 眾院失利遭溫和派怪太激累事 進步派AOC強力反擊 【下一頁】

18:06 特朗普卸任後出路多 可做主持、拿自己名氣賺錢 【下一頁】

17:30 拜登團隊選前與藥廠會面 收集疫苗研發數據 【下一頁】

16:54 拜登列4大任務 首要對抗疫情 【下一頁】

16:48 拜登經濟下企業稅受關注 經濟政綱一覽 【下一頁】

16:30 拜登當選後 美國外交政策會變怎樣? 【下一頁】

13:42 豪賭5000萬特朗普連任 英國銀行家輸清光 【下一頁】

13:39 拜登將公布抗疫12人小組 據報3專家主導 【下一頁】

11:32 特朗普還輸掉夫人?英媒:梅拉尼婭正談離婚協議 【下一頁】

01:36 路透社引述消息稱,曾是拜登的副總統幕僚長,並協助時任總統奧巴馬應對伊波拉病毒的克萊恩,是下任白宮幕僚長的大熱人選。國務卿一職,可能由拜登的長期外交顧問、前副國務卿布林肯出任。布林肯主張美國在海外發揮領導作用,對抗中國等潛在對手,並強調要與其他國家合作。

00:40 拜登與副手賀錦麗開設網站,著手處理政權過渡工作。網站以競選口號「重建更美好未來」為網址,網站提到需要面對疫情大流行、經濟危機、種族主義與氣候變化問題。

★11月8日(香港時間)★

21:05 CNN報道,拜登當地時間周一將公布12人抗疫小組成員名單

20:55 Fox News引述接近特朗普的消息人士報道,若法律挑戰無效,特朗普擬「優雅地」承認敗選

19:20 特朗普支持者在搖擺州示威 拜登支持者開香檳 【下一頁】

18:25 拜登擬上台後馬上簽行政命令 推翻特朗普政策 【下一頁】

17:13 美國大選結果已成定局?特朗普靠訴訟有無機會翻盤? 【下一頁】

17:05 不等特朗普認輸 歐亞多國領導人賀拜登當選 【下一頁】

17:00 外媒分析:令特朗普痛失3個搖擺州的原因 【下一頁】

15:27 共和黨欲籌4.6億 助特朗普打選舉官司 【下一頁】

15:24 特朗普發聲明拒認輸 斥拜登「急於假裝成贏家」【下一頁】

12:17 拜登已發表勝利演說,但特朗普仍未認輸,據報庫什納( Jared Kushner)勸特朗普承認敗選。

09:52 拜登勝選後首演說籲團結「是時候療癒美國」 【下一頁】

09:15 賀錦麗點解有中文名?剖析賀錦麗身世 【下一頁】

01:20 美聯社指,拜登奪內華達州(6張選舉人票)。

01:14 加拿大總理杜魯多撰文,祝賀拜登、賀錦麗勝出美國大選。

01:08 拜登副手賀錦麗撰文,祝賀拜登勝選。

01:00 拜登發表聲明指,感謝美國人民的支持。

拜登又指: 「面對前所未有的障礙,美國民眾投票率卻創紀錄。再次證明民主已深深打入美國的心。」

拜登又呼籲,隨著美國大選結束,美國民眾應團結起來。

00:55 特朗普拒絕承認落敗,並指這次選舉還沒有結束。

00:30 拜登料贏得賓夕法尼亞州,有足夠選舉人票成為總統

CNN、BBC等多間媒體推算,拜登拿下關鍵搖擺州賓夕法尼亞州(20張選舉人票),拜登料暫奪273票,領先總統特朗普的214票,並夠票當選下屆美國總統。

★11月7日(香港時間)★

15:23 美國連續3日新增逾10萬確診 20州創新高 【下一頁】

14:38 搖擺州佐治亞州(16張選舉人票),拜登得票率僅高特朗普0.1個百分點

13:19 白宮幕僚長據報確診 曾指華府不會控制疫情 【下一頁】

13:10 拜登:會取得逾300張選舉人票 準備勝出大選 【下一頁】

10:48 內華達州(6張選舉人票)尚有12.4萬選票未點算。

09:03 聯邦最高法院大法官頒令,要求賓夕凡尼亞州隔離及保護所有在大選日晚上8時後收到的選票,並必須分開點算。【下一頁】

08:30 亞利桑那州(11張選舉人票)料,會在周末完成點算23.5萬選票

08:01 特朗普在Twitter撰文指,拜登不應錯誤地自稱當選,稱自己亦可宣稱自己當選。特朗普又表示,其法律行動只是剛剛開始。

04:30 路透社消息稱,共和黨全國代表大會計劃籌集最少6000萬美元成立訴訟基金,協助特朗普就大選結果提出連串訴訟。

04:13 特朗普發表聲明,呼籲點票要有完全的透明度,這關乎選舉過程的誠信。他指由始至終都要求點算所有合法選票,而不合法的選票則不應點算。

02:09 拜登料發表講話,宣布勝選

拜登競選團隊表示,拜登當地西岸時間周五下午5時(香港時間周六早上),攜同競選拍檔賀錦麗(Kamala Harris)發表全國電視講話,屆時或宣布勝選。競選團隊一名助手指,賀錦麗料會在拜登出場之前,率先發表講話,這將會是她在選舉日後首次開腔。

眾議院議長佩洛西指,很清楚拜登將成下任總統,她又在演說中以「候任總統」稱呼拜登。

★11月6日(香港時間)★

23:45 佐治亞州州務卿表示,由於兩名候選人得票太近,將重新點算該州選票。目前拜登暫時領先特朗普1098票。美聯社指拜登在4個關鍵搖擺州份當中的3個,包括佐治亞和賓夕凡尼亞州的得票率都反超特朗普。

23:33 據報特勤局已加派人員保護拜登,拜登住所上空被列為禁飛區

23:28 對於特朗普不打算認輸的報道,拜登競選團隊作出回應,「正如我們7月19日時所說,美國人才可決定大選勝負。美國政府屆時會有能力將霸佔者押送出白宮。」

23:04 拜登於賓夕法尼亞州(20張選舉人票)的領先,增至6,817票

23:03 特朗普競選團隊向支持者發出電郵,指「大選仍未完結」(The election is not over)

22:52 CNN引述消息指,霍士新聞即將宣布拜登贏出大選,但指示不能以「候任總統」稱呼拜登

22:00 選舉數據公司Decision Desk HQ(DDHQ)推算,拜登穩奪賓夕法尼亞州(20張選舉人票),以總數273張選舉人票(該公司未確認亞利桑那州勝負已分),篤定贏出大選

21:55 搖擺州賓夕法尼亞州(20張選舉人票),拜登反超前5,596票,扭轉一直落後的局面

19:29 搖擺州佐治亞州(16張選舉人票),有報道指拜登領先優勢略有擴大,最新領先1097票(或0.02個百分點)。尚未點算的選票有約8000多張,是海外及軍人選票。

19:11 賓夕法尼亞(20張選舉人票)選舉部門稱將於1至2小時內公布更多結果。特朗普領先優勢僅1.8萬票,尚有約20萬票未點算,會否失守轉藍受關注。

17:38 搖擺州佐治亞州(16張選舉人票),拜登反超917票

16:31 搖擺州佐治亞州(16張選舉人票),特朗普領先優勢大幅收窄至665票

有關佐治亞州可重新點票的準則,請看【下一頁】

15:33 搖擺州賓夕法尼亞州(20張選舉人票)最大城市費城警方表示,已拘捕兩名持槍男子,因相信該2名男子,正準備襲擊點票中心【下一頁】

14:33 參議院控制權未明 佐治亞州兩席或重選 【下一頁】

13:58 特朗普在搖擺州賓夕法尼亞州(20張選舉人票)的領先優勢,收窄至2.2萬票

13:09 亞利桑那州(11張選舉人票)現點了約9成票,州長呼籲各界保持耐性

12:37 搖擺州佐治亞州(16張選舉人票),有至少3縣表示暫停點票。格威納特縣 (Gwinnett County)指,會在當地時間周五早上更新點票結果

12:17 佩洛西或成總統?若選舉訴訟1月未解決 【下一頁】

12:06 特朗普在搖擺州賓夕法尼亞州(20張選舉人票)的領先優勢,收窄至2.6萬票

11:19 搖擺州佐治亞州(16張選舉人票),特朗普與拜登暫時得票相若,當地官員料可能要重新點票 【下一頁】

各搖擺州可重新點票的準則不一,有些州分不容許候選人提出重新點票 【下一頁】

10:50 搖擺州賓夕法尼亞州(20張選舉人票),尚有25萬選票未點算,現時特朗普約領先4.9萬票

10:41 搖擺州佐治亞州(16張選舉人票),特朗普領先優勢大幅收窄至不足2千票

10:35 搖擺州佐治亞州(16張選舉人票),尚有1.6萬選票未點完,該州自1992年起均由共和黨拿下

09:58 亞利桑那州(11張選舉人票)現點了約9成選票,拜登領先優勢收窄至4.6萬票

09:45 共和黨人爆料:特朗普或2024年再參選 【下一頁】

09:35 法院下令郵政署日檢2次郵箱 即日收選票 【下一頁】

09:24 賓夕法尼亞州(20張選舉人票)指,尚有1成郵寄選票未點算

09:20 特朗普在搖擺州佐治亞州(16張選舉人票)領先優勢大幅收窄至3千票,現時已點99%票

08:19 特朗普多次聲稱勝選 多間美媒停播白宮演說 【下一頁】

05:42 拜登稱勝選毫無疑問

拜登在特拉華州發表講話,呼籲民眾要有耐性,又指自己繼續感覺良好,點票完成後「毫無疑問」會勝出。

03:42 佐治亞州和密歇根州法官 駁回特朗普選舉訴訟

美聯社報道,美國佐治亞州法官駁回該州共和黨人,就薩凡納市(Savannah)非法計算大選後收到的選票所作出的訴訟。同時,密歇根州法官也駁回了特朗普競選團隊,就立即中止密歇根州點票工作的訴訟。

01:58 賓夕法尼亞州一縣出現有爭議選票 點票延後一天

賓夕法尼亞州的阿勒格尼縣(Allegheny County)縣議員哈拉姆(Bethany Hallam)表示,由於法院就約29,000張有爭議的選票達成協議,阿勒格尼縣工作人員於當地時間5日將不再計票,會延後一天於6日才恢復清算剩餘選票。

該協議源於對打印錯誤的選票的法律質疑,選票必須重新發行。該縣同意在11月6日下午5點之前不計算潛在的重印選票。該時間亦是選舉日收到的郵寄投票的截止時間。

01:31 賓夕法尼亞州法院裁定 特朗普觀察員可站近監察點票

賓夕法尼亞州一家法院裁定,特朗普競選觀察員可以更近地監察費城的選票處理,這是一項相對無關緊要的裁決,特朗普競選人員迅速宣稱這是一次巨大的勝利。目前該州的選票仍在點算中。

法院在費城的點票過程中,沒有發現有不當行為。

00:59 美聯社消息稱,佐治亞州法官駁回了特朗普團隊的競選訴訟。

★11月5日(香港時間)★

23:48 佐治亞州(16張選舉人票)官員表示,仍有6萬張選票未點算

23:20 特朗普要求停止點票

特朗普於Twitter連續發布兩條帖文,並以全大楷書寫,分別是「STOP THE COUNT!」(停止點票),以及「ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!」(任何選舉日後才收到的選票不應該計算)。

惟第二條帖文因與選舉事實不符,被Twitter隱藏。

22:10 特朗普團隊明日凌晨於內華達州拉斯維加斯有重要公布。霍士新聞指,他們將於內華達州提出起訴,指控選舉舞弊

22:08 特朗普於佐治亞州保持約1.8萬票的領先優勢,還餘下1%選票未點算

21:03 亞利桑那州馬里科帕縣,有特朗普支持者包圍點票中心【下一頁】

20:32 已點算約88%選票的亞利桑那州,點票工作仍未結束,選舉部門稱本港時間明日早上公布更多結果。【下一頁】

19:40 特朗普於佐治亞州領先1.8萬票,但餘下未點算的2%選票中,大部分來自大城市阿特蘭大,或對特朗普不利

18:34 關鍵州分未有定案 特朗普入禀理據各不同 【下一頁】

18:12 名人一樣心急 Cardi B怒食3支煙 【下一頁】

17:52 造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check 【下一頁】

17:03 特朗普陣營屢入稟 内華達州檢察長料駁回 【下一頁】

17:00 特朗普質疑選舉舞弊 CNN查證假消息逐個捉 【下一頁】

15:42 特朗普律師入禀 稱共和黨人監察點票被阻 【下一頁】

14:47 有染疫身亡的共和黨人,當選成為眾議員 【下一頁】

13:50 特朗普據報不滿霍士新聞預測 親致電梅鐸 【下一頁】

13:34 大選最大輸家是或公共衛生 美國再增10萬確診 【下一頁】

12:19 特朗普在搖擺州佐治亞州(16張選舉人票)領先優勢大幅收窄至3.1萬

12:15 特朗普團隊要求威斯康星州重新點票,點先可以重新點票?【下一頁】

10:36 特朗普在搖擺州佐治亞州(16張選舉人票)領先優勢大幅收窄至3.7萬

10:31 《衛報》最新報道,拜登於亞利桑那州(11張選舉人票)領先優勢,由11萬票收窄至7.9萬票。此前,美聯社宣布亞利桑那州由拜登拿下,惟有部份媒體尚未證實。【下一頁】

10:07 特朗普拜登都有機會贏 不同情境一覽 【下一頁】

09:30 直至現時,特朗普團隊共要求3州停點票 已入稟法院 【下一頁】

08:50 特朗普在搖擺州佐治亞州(16張選舉人票)領先優勢大幅收窄至4.4萬

08:00 拜登稱夠票但不宣布勝選 特朗普斥偷走選舉 【下一頁】

07:03 特朗普陣營入稟,要求停止佐治亞州點票

05:24 拜登稱夠票數入主白宮,美媒推算再奪密歇根州16票

CNN推算,拜登贏得密歇根州16張選舉人票,累計已奪264票。拜登發表講話稱,預料自己取得超過270張選舉人票,勝出本屆大選。

拜登說,經過一個漫長夜晚的點票後,明顯正勝出足夠的州份,可以達到入主白宮的門檻。

03:42 特朗普稱在賓夕法尼亞州(20張選舉人票)大勝; 州務卿稱數百萬選票待點算

特朗普在社交網站上表示在賓夕法尼亞州(20張選舉人票)大獲全勝,但州務卿卻宣布,還有數百萬張選票有待統計

03:15 特朗普陣營入稟 ,要求進入密歇根州(16張選舉人票)票站監票

特朗普陣營在密歇根州入稟,稱未能被安排去到各眾多的開票的地方監票,要求進入密州票站監票。

較早時特朗普競選團隊發出電郵,指正展開眾籌,準備就搖擺州份的選舉結果提出訴訟,每筆捐款會以10倍配對。

02:40 特朗普取得緬因州1張選舉人票

特朗普取得緬因州1張選舉人票 (拜登已取得該州3張選舉人票)。拜登暫以248比214票領先。緬因州允許分配選舉人票,該州共有4張選舉人,其中兩張將歸給在普選票勝出的候選人,在兩個國會選區中勝出的候選人,可各得一張選舉人票。

01:45 特朗普團隊要求威斯康星州重新點票

特朗普團隊擬要求威斯康星州(10張選舉人票)重新點票。特朗普在Twitter貼文,揶揄民主黨正努力令他在賓夕凡尼亞州的50萬票優勢消失。

01:35 拜登威州全取10張選舉人票

威斯康辛州點票結束,拜登勝出,全取10張選舉人票。拜登以248張選舉人票,暫時領先特朗普的213張, 距入主白宮差22票。

★11月4日(香港時間)★

23:21 拜登勝利在望

拜登競選經理Jen O’Malley Dillon表示,相信當地時間今日下午(本港時間周四早上),拜登將會踏上明確勝利的道路,取得贏得大選所須的270張選舉人票,取得超過50%的普選票,以較特朗普上屆更高得票贏得密歇根州、威斯康星州及賓夕法尼亞州,並從特朗普手上贏得亞利桑那州

23:01 內華達州(6張選舉人票)周五恢復點票

內華達州只點算了約8成選票,包括所有於選舉日或提前親身投票的選票,以及早於11月2日收到的郵寄選票。當地選舉部門宣布,當地時間周四早上9時(本港時間周五凌晨1時)才恢復點票工作,因11月3日選舉日寄出的郵寄選票需時寄送。

22:46 拜登取得270張選舉人票的路線已經出現

目前拜登於密歇根州(16張選舉人票)、威斯康星州(10張選舉人票)及內華達州(6張選舉人票)3州輕微領先,若最終能保住優勢,全取3州的32張選舉人票,他將有270張選舉人票,足以贏出美國大選,成為新一任總統

22:08 密歇根州(16張選舉人票)已點算94%選票,拜登以1萬票之微,反超前一直領先的特朗普

20:25 威斯康星州及密歇根州是少數維持點票的搖擺州,兩人得票非常接近。威斯康星州(10張選舉人票)已點算95%選票,拜登領先2.1萬票;密歇根州(16張選舉人票)已點算90%選票,特朗普領先1.2萬票

17:20 大部份州分暫停點票,當地時間周三早上再續

16:20 拜登料至少奪緬因州3張選舉人票,在緬因州第二國會選區據報由特朗普領先,該選區未有最終結果

15:58 拜登奪亞利桑那州(11張選舉人票)

15:29 副總統彭斯亦發表講話,形容正踏上勝選的道路

15:25 特朗普指,有信心在搖擺州賓夕法尼亞州(20張選舉人票)勝出

15:20 特朗普指正準備大型慶祝,指自己在多個關鍵州,包括德州、佛羅里達州、佐治亞州勝出 【下一頁】

不過,佐治亞州未作相關宣布。

15:03 特朗普準備發表講話

14:30 霍士新聞指,拜登拿下內布拉斯加第二國會選區(1張選舉人票)

內布拉斯加州允許分配選舉人票,其中兩張將歸給在全民投票勝出的候選人,在內布拉斯加州3個國會選區中勝出的候選人,可各得1張選舉人票。

14:06 特朗普奪德州(38張選舉人票)

13:47 特朗普表示稍後會發表聲明,又形容自己「大勝」【下一頁】

13:44 拜登發表講話,促支持者保持耐性,等待所有選票點算結果 【下一頁】

13:36 特朗普奪佛羅里達州(29張選舉人票) 【下一頁】

13:20 特朗普奪俄亥俄州(18張選舉人票)、蒙大拿州(3張選舉人票)、艾奧瓦州(6張選舉人票)

13:17 拜登奪明尼蘇達州(10張選舉人票)

13:07 拜登奪夏威夷州(4張選舉人票)

13:06 霍士新聞、美國全國廣播公司(ABC)估計,特朗普奪俄亥俄州(18張選舉人票)

12:27 《衛報》報道指,搖擺州密歇根州(16張選舉人票)、賓夕法尼亞州(20張選舉人票)、威斯康星州(10張選舉人票)未必能在當地時間晚上公布結果

12:22 霍士新聞估計拜登奪亞利桑那州(11張選舉人票),亞利桑那州上屆由特朗普奪得 【下一頁】

12:10 霍士新聞估計,特朗普奪佛羅里達州(29張選舉人票),惟其他媒體未公布,尚待觀察

12:09 特朗普奪猶他州(6張選舉人票)

12:05 拜登奪加州(55張選舉人票)、俄勒岡州(7張選舉人票)、華盛頓州(12張選舉人票);特朗普奪愛達荷州(4張選舉人票)

11:56 拜登奪新罕布什爾州(4張選舉人票)

11:36 特朗普奪密蘇里州(10張選舉人票)

11:20 外界憂慮大選日會爆發暴力事件或大規模示威,但氣氛和平 【下一頁】

11:01 特朗普奪堪薩斯州(6張選舉人票)

10:38 拜登奪科羅拉多州(9張選舉人票)

10:32 拜登奪哥倫比亞特區(3張選舉人票)

10:23 搖擺州分北卡羅來納州(15張選舉人票)爭持激烈,現時約點了近8成票,拜登領先特朗普2.5個百分點

10:21 美國大選圖輯:票站外人龍不絕 貓狗也投票 【下一頁】

10:03 拜登奪新墨西哥州(5張選舉人票)、紐約州(29張選舉人票);特朗普奪懷俄明州(3張選舉人票)、南達科他州(3張選舉人票)、北達科他州(3張選舉人票)、路易斯安那州(8張選舉人票)、內布拉斯加州(3張選舉人票)

10:02 佐治亞州有票站延遲關閉 因負責人瞓過龍 【下一頁】

09:35 美聯社料特朗普奪阿肯色州(6張選舉人票)

09:32 紐時:特朗普95%拿下佛羅里達 惟拜登領先

美國大選分析公司Decision Desk稱,特朗普已取得佛羅里達州全數29張選舉人票,但結果有待傳媒確認 【下一頁】

09:15 共和黨參院領袖麥康奈爾當選 第6次連任 【下一頁】

09:11 美聯社料,拜登贏羅德島州、新澤西州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、特拉華州、伊利諾伊州、康涅狄格州;料特朗普贏俄克拉荷馬州、田納西州、密西西比州及亞拉巴馬州

09:03 美聯社料特朗普奪南卡羅來納州、拜登奪弗吉尼亞州

09:00 亞拉巴馬州、康涅狄格州、特拉華州、哥倫比亞特區、伊利諾伊州、堪薩斯州、緬因州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、密西西比州、密蘇里州、新澤西州、俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、羅德島州、南達科他州、田納西州、德克薩斯州票站料關門

08:55 路透社等多個媒體料,特朗普奪西弗吉尼亞州(5張選舉人票)

08:28 美聯社料特朗普奪肯塔基州(8張選舉人票),拜登奪佛蒙特州(3張選舉人票)

08:04 佐治亞州、南卡羅來納州、佛蒙特州、弗吉尼亞州票站已關。其中,佐治亞州為搖擺州分。

08:03 CNN、BBC估計,特朗普已取印第安納州(11張選舉人票)

07:22 屬於搖擺州之一的密歇根州(16張選舉人票)指,可能需時80個小時才得出完整美國大選結果。當地官員指,會有部份大選當日的選票及提前投票的結果,但是最終的投票總數可能等逾三日。

07:05 印第安納州、肯塔基州部分票站已關

★11月3日(香港時間)★

23:00 特朗普接受霍士新聞(Fox News)訪問,稱自己可勝出大選,估計取得超過306張選舉人票,遠高於勝選門檻的270票。他指自己上屆取得306張選舉人票,相信今屆可以超過這個數字。

22:28 20個州的票站開始投票,包括今屆或投向民主黨、有38張選舉人票的德州

22:16 近億人已提前投票 料推高整體投票率至67% 【下一頁】

21:10 拜登早上與妻子Jill及兩名孫女,在家鄉特拉華州一同前往教會,他早年因車禍去逝的首任妻子Neilia及女兒Natalie,以及早幾年因腦癌病逝的長子Beau都葬於該教會墓地。

20:19 新西蘭美國移民 既投阿德恩,也投特朗普?【下一頁】

18:54 107歲人瑞連續22屆投票 今次郵寄選票 【下一頁】

18:21 「投了他,你不再是我媽」大選令美國家庭撕裂 【下一頁】

18:16 特朗普最後拉票預告大勝 拜登:快點執包袱 【下一頁】

18:09 新冠患者能否親身投票?疾控中心稱可以 【下一頁】

16:10 今屆大選結果料遲到 選舉當晚難定輸贏 【下一頁】

14:34 新罕布什爾州兩小鎮開票 特朗普贏6票 【下一頁】

