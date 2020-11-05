【美國大選結果】特朗普佐治亞州優勢大幅收窄 拜登領先264：214票（不斷更新）

▲ 【美國大選】最新戰況（不斷更新）

美國大選投票日開始，美國50個州份及哥倫比亞特區在香港時間11月4日（周三）起陸續開票。雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。拜登發表講話稱，預料自己在美國大選取得超過270張選舉人票，入主白宮在望。正在美國大選爭取連任的總統特朗普表示，在搖擺州賓夕法尼亞州大獲全勝，但賓夕法尼亞州務卿卻宣布，該州美國大選結果還有數百萬張選票有待統計。美聯社推算，拜登贏得密歇根州16張選舉人票，累計已奪264票，距離入主白宮僅差6票。

美國大選最新戰況（綜合多個外媒） 候選人 拜登 特朗普 選舉人票（勝出需奪270張） 264 214

美國大選關鍵搖擺州情況 搖擺州 得票情況 佛羅里達州

（29張選舉人票） 特朗普勝出 佐治亞州

（16張選舉人票） 點票中，拜登落後4.4萬票 北卡羅來納州

（15張選舉人票） 點票中，拜登落後7.6萬票 賓夕法尼亞州

（20張選舉人票） 點票中，拜登落後21萬票 密歇根州

（16張選舉人票） 拜登勝出（美聯社推算） 亞利桑那州

（11張選舉人票） 拜登勝出（美聯社推算） 俄亥俄州

（18張選舉人票） 特朗普勝出 威斯康星州

（10張選舉人票） 拜登勝出 內華達州

（6張選舉人票） 拜登領先約7000票，預計周四晚上至周五凌晨有結果

美國大選最新得票地圖【下一頁】

★ 最新戰況 （不斷更新）★

★11月5日（香港時間）★

08：50 特朗普在搖擺州佐治亞州（16張選舉人票）領先優勢大幅收窄至4.4萬

08：00 拜登稱夠票但不宣布勝選 特朗普斥偷走選舉 【下一頁】

07：03 特朗普陣營入稟，要求停止佐治亞州點票

05：24 拜登稱夠票數入主白宮，美媒推算再奪密歇根州16票

CNN推算，拜登贏得密歇根州16張選舉人票，累計已奪264票。拜登發表講話稱，預料自己取得超過270張選舉人票，勝出本屆大選。

拜登說，經過一個漫長夜晚的點票後，明顯正勝出足夠的州份，可以達到入主白宮的門檻。

03：42 特朗普稱在賓夕法尼亞州（20張選舉人票）大勝； 州務卿稱數百萬選票待點算

特朗普在社交網站上表示在賓夕法尼亞州（20張選舉人票）大獲全勝，但州務卿卻宣布，還有數百萬張選票有待統計

03：15 特朗普陣營入稟 ，要求進入密歇根州（16張選舉人票）票站監票

特朗普陣營在密歇根州入稟，稱未能被安排去到各眾多的開票的地方監票，要求進入密州票站監票。

較早時特朗普競選團隊發出電郵，指正展開眾籌，準備就搖擺州份的選舉結果提出訴訟，每筆捐款會以10倍配對。

02：40 特朗普取得緬因州1張選舉人票

特朗普取得緬因州1張選舉人票 （拜登已取得該州3張選舉人票）。拜登暫以248比214票領先。緬因州允許分配選舉人票，該州共有4張選舉人，其中兩張將歸給在普選票勝出的候選人，在兩個國會選區中勝出的候選人，可各得一張選舉人票。

01：45：特朗普團隊要求威斯康星州重新點票

特朗普團隊擬要求威斯康星州（10張選舉人票）重新點票。特朗普在Twitter貼文，揶揄民主黨正努力令他在賓夕凡尼亞州的50萬票優勢消失。

00：35：拜登威州全取10張選舉人票

威斯康辛州點票結束，拜登勝出，全取10張選舉人票。拜登以248張選舉人票，暫時領先特朗普的213張， 距入主白宮差22票。

★11月4日（香港時間）★

23：21 拜登勝利在望

拜登競選經理Jen O’Malley Dillon表示，相信當地時間今日下午（本港時間周四早上），拜登將會踏上明確勝利的道路，取得贏得大選所須的270張選舉人票，取得超過50%的普選票，以較特朗普上屆更高得票贏得密歇根州、威斯康星州及賓夕法尼亞州，並從特朗普手上贏得亞利桑那州

23：01 內華達州（6張選舉人票）周五恢復點票

內華達州只點算了約8成選票，包括所有於選舉日或提前親身投票的選票，以及早於11月2日收到的郵寄選票。當地選舉部門宣布，當地時間周四早上9時（本港時間周五凌晨1時）才恢復點票工作，因11月3日選舉日寄出的郵寄選票需時寄送。

22：46 拜登取得270張選舉人票的路線已經出現

目前拜登於密歇根州（16張選舉人票）、威斯康星州（10張選舉人票）及內華達州（6張選舉人票）3州輕微領先，若最終能保住優勢，全取3州的32張選舉人票，他將有270張選舉人票，足以贏出美國大選，成為新一任總統

22：08 密歇根州（16張選舉人票）已點算94%選票，拜登以1萬票之微，反超前一直領先的特朗普

20：25 威斯康星州及密歇根州是少數維持點票的搖擺州，兩人得票非常接近。威斯康星州（10張選舉人票）已點算95%選票，拜登領先2.1萬票；密歇根州（16張選舉人票）已點算90%選票，特朗普領先1.2萬票

17：20 大部份州分暫停點票，當地時間周三早上再續

16：20 拜登料至少奪緬因州3張選舉人票，在緬因州第二國會選區據報由特朗普領先，該選區未有最終結果

15：58 拜登奪亞利桑那州（11張選舉人票）

15：29 副總統彭斯亦發表講話，形容正踏上勝選的道路

15：25 特朗普指，有信心在搖擺州賓夕法尼亞州

（20張選舉人票）勝出

15：20 特朗普指正準備大型慶祝，指自己在多個關鍵州，包括德州、佛羅里達州、佐治亞州勝出。【下一頁】

不過，佐治亞州未作相關宣布。

15：03 特朗普準備發表講話

14：30 霍士新聞指，拜登拿下內布拉斯加第二國會選區（1張選舉人票）

內布拉斯加州允許分配選舉人票，其中兩張將歸給在全民投票勝出的候選人，在內布拉斯加州3個國會選區中勝出的候選人，可各得1張選舉人票。

14：06 特朗普奪德州（38張選舉人票）

13：47 特朗普表示稍後會發表聲明，又形容自己「大勝」【下一頁】

13：44 拜登發表講話，促支持者保持耐性，等待所有選票點算結果 【下一頁】

13：36 特朗普奪佛羅里達州（29張選舉人票） 【下一頁】

13：20 特朗普奪俄亥俄州（18張選舉人票）、蒙大拿州（3張選舉人票）、艾奧瓦州（6張選舉人票）

13：17 拜登奪明尼蘇達州（10張選舉人票）

13：07 拜登奪夏威夷州（4張選舉人票）

13：06 霍士新聞、美國全國廣播公司（ABC）估計，特朗普奪俄亥俄州（18張選舉人票）

12：27 《衛報》報道指，搖擺州密歇根州（16張選舉人票）、賓夕法尼亞州（20張選舉人票）、威斯康星州（10張選舉人票）未必能在當地時間晚上公布結果

12：22 霍士新聞估計拜登奪亞利桑那州（11張選舉人票），亞利桑那州上屆由特朗普奪得【下一頁】

12：10 霍士新聞估計，特朗普奪佛羅里達州（29張選舉人票），惟其他媒體未公布，尚待觀察

12：09 特朗普奪猶他州（6張選舉人票）

12：05 拜登奪加州（55張選舉人票）、俄勒岡州（7張選舉人票）、華盛頓州（12張選舉人票）；特朗普奪愛達荷州（4張選舉人票）

11：56 拜登奪新罕布什爾州（4張選舉人票）

11：36 特朗普奪密蘇里州（10張選舉人票）

11：20 雖然外界憂慮美國大選日會爆發暴力事件或大規模示威，但氣氛和平 【下一頁】

11：01 特朗普奪堪薩斯州（6張選舉人票）

10：38 拜登奪科羅拉多州（9張選舉人票）

10：32 拜登奪哥倫比亞特區（3張選舉人票）

10：23 搖擺州分北卡羅來納州（15張選舉人票）爭持激烈，現時約點了近8成票，拜登領先特朗普2.5個百分點

10：21 美國大選圖輯：票站外人龍不絕 貓狗也投票 【下一頁】

10：03 拜登奪新墨西哥州（5張選舉人票）、紐約州（29張選舉人票）；特朗普奪懷俄明州（3張選舉人票）、南達科他州（3張選舉人票）、北達科他州（3張選舉人票）、路易斯安那州（8張選舉人票）、內布拉斯加州（3張選舉人票）

10：02 佐治亞州有票站延遲關閉 因負責人瞓過龍 【下一頁】

09：35 美聯社料特朗普奪阿肯色州（6張選舉人票）

09：32 紐時：特朗普95%拿下佛羅里達 惟拜登領先 美國大選分析公司Decision Desk稱，特朗普已取得佛羅里達州全數29張選舉人票，但結果有待傳媒確認。 【下一頁】

09：15 共和黨參院領袖麥康奈爾當選 第6次連任 【下一頁】

09：11 美聯社料，拜登贏羅德島州、新澤西州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、特拉華州、伊利諾伊州、康涅狄格州；料特朗普贏俄克拉荷馬州、田納西州、密西西比州及亞拉巴馬州

09：03 美聯社料特朗普奪南卡羅來納州、拜登奪弗吉尼亞州

09：00 亞拉巴馬州、康涅狄格州、特拉華州、哥倫比亞特區、伊利諾伊州、堪薩斯州、緬因州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、密西西比州、密蘇里州、新澤西州、俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、羅德島州、南達科他州、田納西州、德克薩斯州票站料關門

08：55 路透社等多個媒體料，特朗普奪西弗吉尼亞州（5張選舉人票）

08：28 美聯社料特朗普奪肯塔基州（8張選舉人票），拜登奪佛蒙特州（3張選舉人票）

08：04 佐治亞州、南卡羅來納州、佛蒙特州、弗吉尼亞州票站已關

其中，佐治亞州為搖擺州分。

08：03 美國有線新聞網絡（CNN）、英國廣播公司（BBC）估計，特朗普已取印第安納州（11張選舉人票）

07：22 屬於搖擺州之一的密歇根州（Michigan，16張選舉人票）指，可能需時80個小時才得出完整美國大選結果。

當地官員指，會有部份大選當日的選票及提前投票的結果，但是最終的投票總數可能等逾三日。

07：05 印第安納州、肯塔基州部分票站已關

11月3日（香港時間）：

23：00 特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問，稱自己可勝出大選，估計取得超過306張選舉人票，遠高於勝選門檻的270票。他指自己上屆取得306張選舉人票，相信今屆可以超過這個數字。

22：28 20個州的票站開始投票，包括今屆或投向民主黨、有38張選舉人票的德州

22：16 近億人已提前投票 料推高整體投票率至67% 【下一頁】

21：10 拜登早上與妻子Jill及兩名孫女，在家鄉特拉華州一同前往教會，他早年因車禍去逝的首任妻子Neilia及女兒Natalie，以及早幾年因腦癌病逝的長子Beau都葬於該教會墓地。

20：19 新西蘭美國移民 既投阿德恩，也投特朗普？【下一頁】

18：54 107歲人瑞連續22屆投票 今次郵寄選票 【下一頁】

18：21「投了他，你不再是我媽」大選令美國家庭撕裂 【下一頁】

18：16 特朗普最後拉票預告大勝 拜登：快點執包袱 【下一頁】

18：09 新冠患者能否親身投票？疾控中心稱可以 【下一頁】

16：10 今屆大選結果料遲到 選舉當晚難定輸贏 【下一頁】

14：34 新罕布什爾州兩小鎮開票 特朗普贏6票 【下一頁】

★ 觀戰指南4部曲 ★

（1）首先關注鐵鏽帶3大州 【下一頁】

（2）陽光帶州分較快有結果 【下一頁】

（3）特朗普務必死守這4州 【下一頁】

（4）特朗普要在這3州扭轉劣勢 【下一頁】

★ 多個關鍵州分數據★

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認識選舉人票 旨在平衝各州利益 而非漏洞 【下一頁】

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外交：特朗普外交大突破 拜登冀團結盟友 【下一頁】

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社交媒體：罕有對社交媒體角色有共識 兩黨對科企觀點一覽 【下一頁】