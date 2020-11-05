【美國大選結果】拜登料夠票勝美國大選 264票領先特朗普214票（不斷更新）

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美國大選投票日開始，美國50個州份及哥倫比亞特區在香港時間11月4日（周三）起陸續開票。雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。拜登發表講話稱，預料自己取得超過270張選舉人票，入主白宮在望。爭取連任的總統特朗普表示，在賓夕法尼亞州大獲全勝，但賓夕法尼亞州務卿卻宣布，還有數百萬張選票有待統計。美聯社推算，拜登贏得密歇根州16張選舉人票，累計已奪264票，距入主白宮僅差6票。
|美國大選最新戰況（綜合多個外媒）
|候選人
|拜登
|特朗普
|選舉人票（勝出需奪270張）
|264
|214
|美國大選關鍵搖擺州情況
|搖擺州
|得票情況
|佛羅里達州
（29張選舉人票）
|特朗普勝出
|佐治亞州
（16張選舉人票）
|點票中，拜登落後10萬票
|北卡羅來納州
（15張選舉人票）
|點票中，拜登落後8萬票
|賓夕法尼亞州
（20張選舉人票）
|點票中，拜登落後52萬票
|密歇根州
（16張選舉人票）
|拜登勝出(美聯社推算)
|亞利桑那州
（11張選舉人票）
|拜登勝出
|俄亥俄州
（18張選舉人票）
|特朗普勝出
|威斯康星州
（10張選舉人票）
|拜登勝出
|內華達州
（6張選舉人票）
|暫停點票至周五，拜登領先約7000票
美國大選最新得票地圖【下一頁】
★ 最新戰況 （不斷更新）★
★11月5日（香港時間）★
5：24： 拜登稱夠票數入主白宮，美媒推算再奪密歇根州16票
CNN推算，拜登贏得密歇根州16張選舉人票，累計已奪264票。拜登發表講話稱，預料自己取得超過270張選舉人票，勝出本屆大選。
拜登說，經過一個漫長夜晚的點票後，明顯正勝出足夠的州份，可以達到入主白宮的門檻。
3：42： 特稱在賓夕法尼亞州大勝; 州務卿稱數百萬選票待點算
特朗普在社交網站上表示在賓夕法尼亞州大獲全勝，但州務卿卻宣布，還有數百萬張選票有待統計
3：15： 特朗普陣營入稟 , 要求進入密州票站監票
特朗普陣營在密歇根州入稟，稱未能被安排去到各眾多的開票的地方監票，要求進入密州票站監票。
較早時特朗普競選團隊發出電郵，指正展開眾籌，準備就搖擺州份的選舉結果提出訴訟，每筆捐款會以10倍配對。
2：40：特朗普取得緬因州1張選舉人票
特朗普取得緬因州1張選舉人票 (拜登已取得該州3張選舉人票)。拜登暫以248比214票領先。緬因州允許分配選舉人票，該州共有4張選舉人，其中兩張將歸給在普選票勝出的候選人，在兩個國會選區中勝出的候選人，可各得一張選舉人票。
1：45：特朗普團隊要求威州重新點票
特朗普團隊擬要求威斯康辛州重新點票。特朗普在Twitter貼文，揶揄民主黨正努力令他在賓夕凡尼亞州的50萬票優勢消失。
0：35：拜登威州全取10張選舉人票
威斯康辛州點票結束，拜登勝出，全取10張選舉人票。拜登以248張選舉人票，暫時領先特朗普的213張， 距入主白宮差22票。
★11月4日（香港時間）★
23：21 拜登勝利在望
拜登競選經理Jen O’Malley Dillon表示，相信當地時間今日下午（本港時間周四早上），拜登將會踏上明確勝利的道路，取得贏得大選所須的270張選舉人票，取得超過50%的普選票，以較特朗普上屆更高得票贏得密歇根州、威斯康星州及賓夕法尼亞州，並從特朗普手上贏得亞利桑那州
23：01 內華達州（6張選舉人票）周五恢復點票
內華達州只點算了約8成選票，包括所有於選舉日或提前親身投票的選票，以及早於11月2日收到的郵寄選票。當地選舉部門宣布，當地時間周四早上9時（本港時間周五凌晨1時）才恢復點票工作，因11月3日選舉日寄出的郵寄選票需時寄送。
22：46 拜登取得270張選舉人票的路線已經出現
目前拜登於密歇根州（16張選舉人票）、威斯康星州（10張選舉人票）及內華達州（6張選舉人票）3州輕微領先，若最終能保住優勢，全取3州的32張選舉人票，他將有270張選舉人票，足以贏出美國大選，成為新一任總統
22：08 密歇根州（16張選舉人票）已點算94%選票，拜登以1萬票之微，反超前一直領先的特朗普
20：25 威斯康星州及密歇根州是少數維持點票的搖擺州，兩人得票非常接近。威斯康星州（10張選舉人票）已點算95%選票，拜登領先2.1萬票；密歇根州（16張選舉人票）已點算90%選票，特朗普領先1.2萬票
17：20 大部份州分暫停點票，當地時間周三早上再續
16：20 拜登料至少奪緬因州3張選舉人票，在緬因州第二國會選區據報由特朗普領先，該選區未有最終結果
15：58 拜登奪亞利桑那州（11張選舉人票）
15：29 副總統彭斯亦發表講話，形容正踏上勝選的道路
15：25 特朗普指，有信心在搖擺州賓夕法尼亞州
（20張選舉人票）勝出
15：20 特朗普指正準備大型慶祝，指自己在多個關鍵州，包括德州、佛羅里達州、佐治亞州勝出。【下一頁】
不過，佐治亞州未作相關宣布。
15：03 特朗普準備發表講話
14：30 霍士新聞指，拜登拿下內布拉斯加第二國會選區（1張選舉人票）
內布拉斯加州允許分配選舉人票，其中兩張將歸給在全民投票勝出的候選人，在內布拉斯加州3個國會選區中勝出的候選人，可各得1張選舉人票。
14：06 特朗普奪德州（38張選舉人票）
13：47 特朗普表示稍後會發表聲明，又形容自己「大勝」【下一頁】
13：44 拜登發表講話，促支持者保持耐性，等待所有選票點算結果 【下一頁】
13：36 特朗普奪佛羅里達州（29張選舉人票） 【下一頁】
13：20 特朗普奪俄亥俄州（18張選舉人票）、蒙大拿州（3張選舉人票）、艾奧瓦州（6張選舉人票）
13：17 拜登奪明尼蘇達州（10張選舉人票）
13：07 拜登奪夏威夷州（4張選舉人票）
13：06 霍士新聞、美國全國廣播公司（ABC）估計，特朗普奪俄亥俄州（18張選舉人票）
12：27 《衛報》報道指，搖擺州密歇根州（16張選舉人票）、賓夕法尼亞州（20張選舉人票）、威斯康星州（10張選舉人票）未必能在當地時間晚上公布結果
12：22 霍士新聞估計拜登奪亞利桑那州（11張選舉人票），亞利桑那州上屆由特朗普奪得【下一頁】
12：10 霍士新聞估計，特朗普奪佛羅里達州（29張選舉人票），惟其他媒體未公布，尚待觀察
12：09 特朗普奪猶他州（6張選舉人票）
12：05 拜登奪加州（55張選舉人票）、俄勒岡州（7張選舉人票）、華盛頓州（12張選舉人票）；特朗普奪愛達荷州（4張選舉人票）
11：56 拜登奪新罕布什爾州（4張選舉人票）
11：36 特朗普奪密蘇里州（10張選舉人票）
11：20 雖然外界憂慮美國大選日會爆發暴力事件或大規模示威，但氣氛和平 【下一頁】
11：01 特朗普奪堪薩斯州（6張選舉人票）
10：38 拜登奪科羅拉多州（9張選舉人票）
10：32 拜登奪哥倫比亞特區（3張選舉人票）
10：23 搖擺州分北卡羅來納州（15張選舉人票）爭持激烈，現時約點了近8成票，拜登領先特朗普2.5個百分點
10：21 美國大選圖輯：票站外人龍不絕 貓狗也投票 【下一頁】
10：03 拜登奪新墨西哥州（5張選舉人票）、紐約州（29張選舉人票）；特朗普奪懷俄明州（3張選舉人票）、南達科他州（3張選舉人票）、北達科他州（3張選舉人票）、路易斯安那州（8張選舉人票）、內布拉斯加州（3張選舉人票）
10：02 佐治亞州有票站延遲關閉 因負責人瞓過龍 【下一頁】
09：35 美聯社料特朗普奪阿肯色州（6張選舉人票）
09：32 紐時：特朗普95%拿下佛羅里達 惟拜登領先 美國大選分析公司Decision Desk稱，特朗普已取得佛羅里達州全數29張選舉人票，但結果有待傳媒確認。 【下一頁】
09：15 共和黨參院領袖麥康奈爾當選 第6次連任 【下一頁】
09：11 美聯社料，拜登贏羅德島州、新澤西州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、特拉華州、伊利諾伊州、康涅狄格州；料特朗普贏俄克拉荷馬州、田納西州、密西西比州及亞拉巴馬州
09：03 美聯社料特朗普奪南卡羅來納州、拜登奪弗吉尼亞州
09：00 亞拉巴馬州、康涅狄格州、特拉華州、哥倫比亞特區、伊利諾伊州、堪薩斯州、緬因州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、密西西比州、密蘇里州、新澤西州、俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、羅德島州、南達科他州、田納西州、德克薩斯州票站料關門
08：55 路透社等多個媒體料，特朗普奪西弗吉尼亞州（5張選舉人票）
08：28 美聯社料特朗普奪肯塔基州（8張選舉人票），拜登奪佛蒙特州（3張選舉人票）
08：04 佐治亞州、南卡羅來納州、佛蒙特州、弗吉尼亞州票站已關
其中，佐治亞州為搖擺州分。
08：03 美國有線新聞網絡（CNN）、英國廣播公司（BBC）估計，特朗普已取印第安納州（11張選舉人票）
07：22 屬於搖擺州之一的密歇根州（Michigan，16張選舉人票）指，可能需時80個小時才得出完整美國大選結果。
當地官員指，會有部份大選當日的選票及提前投票的結果，但是最終的投票總數可能等逾三日。
07：05 印第安納州、肯塔基州部分票站已關
11月3日（香港時間）：
23：00 特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問，稱自己可勝出大選，估計取得超過306張選舉人票，遠高於勝選門檻的270票。他指自己上屆取得306張選舉人票，相信今屆可以超過這個數字。
22：28 20個州的票站開始投票，包括今屆或投向民主黨、有38張選舉人票的德州
22：16 近億人已提前投票 料推高整體投票率至67% 【下一頁】
21：10 拜登早上與妻子Jill及兩名孫女，在家鄉特拉華州一同前往教會，他早年因車禍去逝的首任妻子Neilia及女兒Natalie，以及早幾年因腦癌病逝的長子Beau都葬於該教會墓地。
20：19 新西蘭美國移民 既投阿德恩，也投特朗普？【下一頁】
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14：34 新罕布什爾州兩小鎮開票 特朗普贏6票 【下一頁】
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