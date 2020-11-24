【美國大選結果】密歇根確認拜登勝 佐治亞要再點票（不斷更新）

▲ 【美國大選】最新戰況（不斷更新）

美國大選投票日結束，美國大選結果幾乎塵埃落定。民主黨總統候選人拜登勝出美國大選，當選下屆美國總統，但總統特朗普尚未承認落敗。多間主流傳媒推算，拜登拿下關鍵搖擺州賓夕法尼亞州（20張選舉人票）及內華達州（6張選舉人票），連同部分傳媒推出已勝出的亞利桑那州（11張選舉人票）及佐治亞州（16張選舉人票），拜登穩奪306票，領先總統特朗普的232票，並超過美國大選的勝選門檻270張選舉人票。另外，拜登料當地時間周二公布內閣名單。

美國大選最新戰況（綜合多個外媒） 候選人 拜登 特朗普 選舉人票（勝出需奪270張） 306 232

美國大選關鍵搖擺州情況 搖擺州 勝負 最新情況 佛羅里達

（29張選舉人票） 特朗普勝 ／ 佐治亞

（16張選舉人票） 拜登勝 經人手重新點票後，拜登以約1.2萬票勝出，但特朗普陣營仍可要求重新點票多一次 州法院已駁回特朗普陣營的入稟 北卡羅來納

（15張選舉人票） 特朗普勝（多間傳媒推算） ／ 賓夕法尼亞

（20張選舉人票） 拜登勝（多間傳媒推算） ／ 密歇根

（16張選舉人票） 拜登勝 / 亞利桑那

（11張選舉人票） 拜登勝（多家傳媒推算） 州法院已駁回特朗普陣營的入稟 俄亥俄州

（18張選舉人票） 特朗普勝 ／ 威斯康星

（10張選舉人票） 拜登勝 拜登領先約2.6萬票 特朗普陣營支付300萬美元，要求該州最大兩個縣重新點票 內華達

（6張選舉人票） 拜登勝（多家傳媒推算） ／

美國大選最新得票地圖【下一頁】

★ 最新戰況 （不斷更新）★

★11月24日（香港時間）★

13：36 有共和黨人倒戈 密歇根州確認拜登勝選【下一頁】

12：12 佐治亞州要第3度點票 州務卿料結果接近【下一頁】

11：49 特朗普卸任後 或獲特勤局全天候保護【下一頁】

10：47 拜登外交國安內閣名單 奧巴馬時代老臣上場【下一頁】

10：44 美國總務署首度確認 拜登當選總統【下一頁】

★11月23日（香港時間）★

17：48 女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席 【下一頁】

17：45 共和黨重量級人物 公開勸特朗普認輸 【下一頁】

17：15 密歇根州（16張選舉人票）或於本港周二凌晨有官方結果

13：42 普京未祝賀拜登 仍等官方確認選舉結果 【下一頁】

13：05 美媒：拜登委任長期戰友布林肯為國務卿 【下一頁】

★11月22日（香港時間）★

17：40 共和黨促密歇根州押後確認結果 一縣曾撤回拜登勝出 【下一頁】

16：23 特朗普賓夕法尼亞訴訟遭駁回 法官指論證牽強 【下一頁】

★11月20日（香港時間）★

20：26 CNN報道，拜登最快下周一或周二公布主要內閣成員名單

20：00 拜登周五年滿78歲，料將超越1989年就任時77歲的列根，成為美國史上最年長的候任總統

17：52 特朗普出書勢大賣 惟書商或不敢出版 【下一頁】

16：22 美媒：特朗普兒媳考慮從政 擬競選參議員 【下一頁】

13：24 特朗普未認輸 拜登斥「史上最不負責任總統」 【下一頁】

10：09 佐治亞州完成人手重新點票工作，確認由拜登勝出。佐治亞州人手點票後，確認拜登得票比特朗普多12,284，證實拜登在佐治亞州勝出，取得該州16張選舉人票。

★11月19日（香港時間）★

23：59 特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）表示，特朗普競選陣營撤回在密歇根州發起、與2020年大選相關的訴訟戰。

18：18 佐治亞州稍後公布重點選票結果，拜登優勢減

17：19 密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證【下一頁】

16：13 白宮發言人：第2屆特朗普政府繼續控疫【下一頁】

15：03 多次就香港示威發聲 佩洛西料連任眾議院議長【下一頁】

14：10 特朗普留在白宮過感恩節 上任以來首次【下一頁】

13：33 美媒揭特朗普政府官員 主動接觸拜登團隊【下一頁】

10：44 拜登威斯康星州領先2萬票 特朗普要求2縣重新點票 【下一頁】

★11月18日（香港時間）★

17：52 密歇根州最大縣最終承認拜登勝出

16：19 佐治亞州再有縣計漏選票，涉超過2700票，計算早前的2600張漏票在內，合共逾5300張票未點算【下一頁】

15：00 特朗普多日無公開行程 拒配合交接權力【下一頁】

13：35 拜登有意「放生」特朗普 不會算舊帳以團結美國【下一頁】

10：33 曾稱大選安全 網路安全局長被特朗普解僱【下一頁】

★11月17日（香港時間）★

17：46 如果特朗普決定在威斯康星州重新點票，需付逾6000萬美元【下一頁】

17：25 特朗普律師團隊再打退堂鼓，退出賓夕法尼亞訴訟；此外，還有亞利桑那州和密歇根州也遇挫【下一頁】

15：38 美媒指，有特朗普政府高官正在搵工【下一頁】

13：14 佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算 【下一頁】

10：39 拜登稱，美國須與其他民主國家聯手，在全球貿易政策統一立場，抗衡中國；如果特朗普阻權力過渡，將會影響抗疫工作，或導致更多人死亡【下一頁】

10：16 國家安全顧問奧布萊恩表示，如果拜登確定勝選，將確保「專業的權力過渡」

★11月16日（香港時間）★

17：15 拜登稍後將在特拉華州聽取疫情簡報，並就重建經濟發表演說，團隊希望總務署今周確認拜登當選，以便推動過渡工作

12：40 特朗普揚言提出「重大訴訟」，證明選舉違憲 【下一頁】

11：49 美國前國家安全顧問博爾頓稱，共和黨領袖應特朗普支持者解釋，特朗普輸了，而且他對選舉舞弊的講法沒有根據

10：26 特朗普稱拜登選出後不足2小時，再發文否認自己認輸。其私人律師朱利亞尼表示，特朗普沒有承認落敗 【下一頁】

★11月15日（香港時間）★

21：45 特朗普首稱拜登勝出大選！【下一頁】

17：34 特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突（多圖）【下一頁】

14：12 特朗普指出現違憲的選民欺詐行為，但遭Twitter標記帖文 【下一頁】

★11月14日（香港時間）★

17：37 共和黨在多州法院發起選舉訴訟，但3個關鍵州的訴訟遇挫

16：32 拜登明年1月初就職前，路透社預計，恐怕再增800萬人染疫

14：29 拜登視防疫為首要任務，美國疫情持續升溫，新增逾19萬人確診 【下一頁】

13：08 拜登據報非正式接觸州政府及專家談抗疫【下一頁】

11：58 特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期【下一頁】

10：24 多家傳媒料拜登奪佐治亞州，該州28年來首次染藍，令拜登穩勝大選；特朗普贏得北卡州

★11月13日（香港時間）★

22：48 一間有份參與特朗普團隊，控告賓夕尼亞州政府點票有漏洞的律師行，宣布退出有關官司

17：47 特朗普斥投票系統有問題 科企及專家否認 【下一頁】

17：40 FB朱克伯格據報向員工指 拜登是下任總統 【下一頁】

16：05 奧巴馬出版白宮回憶錄：勿低估民主 斥特朗普唔輸得 【下一頁】

12：37 CNN等多間傳媒推算，拜登奪亞利桑那州（11張選舉人票），為1996年以來該州首次染藍

12：24 特朗普據報若確認拜登勝選 即宣布2024年再參選 【下一頁】

11：43 國土安全部：今次為史上最安全大選 【下一頁】

★11月12日（香港時間）★

22：52 亞利桑那州（11張選舉人票）公布最新點票結果，拜登領先特朗普的票數，由原先約1.8萬票收窄至11,635票。剩餘近2.5萬張選票中，特朗普得票率須高達74%，才有望後來居上

17：45 BLM發起人要求入拜登團隊 作為拉票回報 【下一頁】

14：55 金正恩23天未露面兼未祝賀拜登 南韓：並不特別 【下一頁】

11：12 拜登委任「伊波拉沙皇」克萊因為幕僚長 【下一頁】

10：30 拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票 【下一頁】

★11月11日（香港時間）★

23：15 CNN推算，特朗普贏得阿拉斯加州（3張選舉人票）

20：49 拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收？【下一頁】

18：21 拜登上任後擬擲57萬億 投資基建振經濟 【下一頁】

18：00 梅拉尼婭未移交工作 拜登妻子未獲邀到白宮 【下一頁】

15：08 拜登致電多國領袖 第一個致電的歐洲領袖是？ 【下一頁】

14：00 美國大選過渡政府Q&A 外媒：911都因延遲交接 【下一頁】

13：01 特朗普團隊周二入稟密歇根州法院，要求不要承認拜登在該州勝出

12：20 民調：8成指拜登勝選 7成人認為無舞弊 【下一頁】

11：22 拜登：特朗普拒認輸令人尷尬 【下一頁】

11：03 美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏 【下一頁】

★11月10日（香港時間）★

14：51 霍士也中斷直播 白宮發言人稱民主黨歡迎舞弊 【下一頁】

14：50 伊萬卡據報勸父親認輸 恐特朗普阻其未來選總統 【下一頁】

13：53 美國司法部長授權FBI及檢察官 調查投票不公指控 【下一頁】

12：18 輝瑞疫苗大選後才有進展 CEO強調無關政治 【下一頁】

11：22 麥康奈爾力撐特朗普興訟 稱不損民主 【下一頁】

11：07 美國總務署未准過渡政府 拜登擬採取法律行動 【下一頁】

10：00 多間美媒報道指，特朗普有意2024年再參加美國大選，競逐美國總統

★11月9日（香港時間）★

22：14 年初指出華府吹捧藥物無效而遭開除的衛生官員布萊特（Rick Bright），據報獲邀加入拜登的12人抗疫小組

22：09 副總統彭斯為首官員發出帖文，大讚華府資助的新冠疫苖研發的「曲速行動」（Operation Warp Speed），但輝瑞表示沒有參加計劃，強調公司沒拿過特朗普政府一分錢

21：58 特朗普發出帖文，指股市大升，疫苖快將面世而效用率高達90%，是極好消息

21：35 據報特朗普團隊有意在訴訟期間，舉辦一系列大型集會要求重新點票

19：52 特朗普拒絕承認敗選，亦沒指示總務署展開過渡程序

18：45 眾院失利遭溫和派怪太激累事 進步派AOC強力反擊 【下一頁】

18：06 特朗普卸任後出路多 可做主持、拿自己名氣賺錢 【下一頁】

17：30 拜登團隊選前與藥廠會面 收集疫苗研發數據 【下一頁】

16：54 拜登列4大任務 首要對抗疫情 【下一頁】

16：48 拜登經濟下企業稅受關注 經濟政綱一覽 【下一頁】

16：30 拜登當選後 美國外交政策會變怎樣？ 【下一頁】

13：42 豪賭5000萬特朗普連任 英國銀行家輸清光 【下一頁】

13：39 拜登將公布抗疫12人小組 據報3專家主導 【下一頁】

11：32 特朗普還輸掉夫人？英媒：梅拉尼婭正談離婚協議 【下一頁】

01：36 路透社引述消息稱，曾是拜登的副總統幕僚長，並協助時任總統奧巴馬應對伊波拉病毒的克萊恩，是下任白宮幕僚長的大熱人選。國務卿一職，可能由拜登的長期外交顧問、前副國務卿布林肯出任。布林肯主張美國在海外發揮領導作用，對抗中國等潛在對手，並強調要與其他國家合作。

00：40 拜登與副手賀錦麗開設網站，著手處理政權過渡工作。網站以競選口號「重建更美好未來」為網址，網站提到需要面對疫情大流行、經濟危機、種族主義與氣候變化問題。

★11月8日（香港時間）★

21：05 CNN報道，拜登當地時間周一將公布12人抗疫小組成員名單

20：55 Fox News引述接近特朗普的消息人士報道，若法律挑戰無效，特朗普擬「優雅地」承認敗選

19：20 特朗普支持者在搖擺州示威 拜登支持者開香檳 【下一頁】

18：25 拜登擬上台後馬上簽行政命令 推翻特朗普政策 【下一頁】

17：13 美國大選結果已成定局？特朗普靠訴訟有無機會翻盤？ 【下一頁】

17：05 不等特朗普認輸 歐亞多國領導人賀拜登當選 【下一頁】

17：00 外媒分析：令特朗普痛失3個搖擺州的原因 【下一頁】

15：27 共和黨欲籌4.6億 助特朗普打選舉官司 【下一頁】

15：24 特朗普發聲明拒認輸 斥拜登「急於假裝成贏家」【下一頁】

12：17 拜登已發表勝利演說，但特朗普仍未認輸，據報庫什納（ Jared Kushner）勸特朗普承認敗選。

09：52 拜登勝選後首演說籲團結「是時候療癒美國」 【下一頁】

09：15 賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世 【下一頁】

01：20 美聯社指，拜登奪內華達州（6張選舉人票）。

01：14 加拿大總理杜魯多撰文，祝賀拜登、賀錦麗勝出美國大選。

01：08 拜登副手賀錦麗撰文，祝賀拜登勝選。

01：00 拜登發表聲明指，感謝美國人民的支持。

拜登又指： 「面對前所未有的障礙，美國民眾投票率卻創紀錄。再次證明民主已深深打入美國的心。」

拜登又呼籲，隨著美國大選結束，美國民眾應團結起來。

00：55 特朗普拒絕承認落敗，並指這次選舉還沒有結束。

00：30 拜登料贏得賓夕法尼亞州，有足夠選舉人票成為總統

CNN、BBC等多間媒體推算，拜登拿下關鍵搖擺州賓夕法尼亞州（20張選舉人票），拜登料暫奪273票，領先總統特朗普的214票，並夠票當選下屆美國總統。

★11月7日（香港時間）★

15：23 美國連續3日新增逾10萬確診 20州創新高 【下一頁】

14：38 搖擺州佐治亞州（16張選舉人票），拜登得票率僅高特朗普0.1個百分點

13：19 白宮幕僚長據報確診 曾指華府不會控制疫情 【下一頁】

13：10 拜登：會取得逾300張選舉人票 準備勝出大選 【下一頁】

10：48 內華達州（6張選舉人票）尚有12.4萬選票未點算。

09：03 聯邦最高法院大法官頒令，要求賓夕凡尼亞州隔離及保護所有在大選日晚上8時後收到的選票，並必須分開點算。【下一頁】

08：30 亞利桑那州（11張選舉人票）料，會在周末完成點算23.5萬選票

08：01 特朗普在Twitter撰文指，拜登不應錯誤地自稱當選，稱自己亦可宣稱自己當選。特朗普又表示，其法律行動只是剛剛開始。

04：30 路透社消息稱，共和黨全國代表大會計劃籌集最少6000萬美元成立訴訟基金，協助特朗普就大選結果提出連串訴訟。

04：13 特朗普發表聲明，呼籲點票要有完全的透明度，這關乎選舉過程的誠信。他指由始至終都要求點算所有合法選票，而不合法的選票則不應點算。

02：09 拜登料發表講話，宣布勝選

拜登競選團隊表示，拜登當地西岸時間周五下午5時（香港時間周六早上），攜同競選拍檔賀錦麗（Kamala Harris）發表全國電視講話，屆時或宣布勝選。競選團隊一名助手指，賀錦麗料會在拜登出場之前，率先發表講話，這將會是她在選舉日後首次開腔。

眾議院議長佩洛西指，很清楚拜登將成下任總統，她又在演說中以「候任總統」稱呼拜登。

★11月6日（香港時間）★

23：45 佐治亞州州務卿表示，由於兩名候選人得票太近，將重新點算該州選票。目前拜登暫時領先特朗普1098票。美聯社指拜登在4個關鍵搖擺州份當中的3個，包括佐治亞和賓夕凡尼亞州的得票率都反超特朗普。

23：33 據報特勤局已加派人員保護拜登，拜登住所上空被列為禁飛區

23：28 對於特朗普不打算認輸的報道，拜登競選團隊作出回應，「正如我們7月19日時所說，美國人才可決定大選勝負。美國政府屆時會有能力將霸佔者押送出白宮。」

23：04 拜登於賓夕法尼亞州（20張選舉人票）的領先，增至6,817票

23：03 特朗普競選團隊向支持者發出電郵，指「大選仍未完結」（The election is not over）

22：52 CNN引述消息指，霍士新聞即將宣布拜登贏出大選，但指示不能以「候任總統」稱呼拜登

22：00 選舉數據公司Decision Desk HQ（DDHQ）推算，拜登穩奪賓夕法尼亞州（20張選舉人票），以總數273張選舉人票（該公司未確認亞利桑那州勝負已分），篤定贏出大選

21：55 搖擺州賓夕法尼亞州（20張選舉人票），拜登反超前5,596票，扭轉一直落後的局面

19：29 搖擺州佐治亞州（16張選舉人票），有報道指拜登領先優勢略有擴大，最新領先1097票（或0.02個百分點）。尚未點算的選票有約8000多張，是海外及軍人選票。

19：11 賓夕法尼亞（20張選舉人票）選舉部門稱將於1至2小時內公布更多結果。特朗普領先優勢僅1.8萬票，尚有約20萬票未點算，會否失守轉藍受關注。

17：38 搖擺州佐治亞州（16張選舉人票），拜登反超917票

16：31 搖擺州佐治亞州（16張選舉人票），特朗普領先優勢大幅收窄至665票

有關佐治亞州可重新點票的準則，請看【下一頁】

15：33 搖擺州賓夕法尼亞州（20張選舉人票）最大城市費城警方表示，已拘捕兩名持槍男子，因相信該2名男子，正準備襲擊點票中心【下一頁】

14：33 參議院控制權未明 佐治亞州兩席或重選 【下一頁】

13：58 特朗普在搖擺州賓夕法尼亞州（20張選舉人票）的領先優勢，收窄至2.2萬票

13：09 亞利桑那州（11張選舉人票）現點了約9成票，州長呼籲各界保持耐性

12：37 搖擺州佐治亞州（16張選舉人票），有至少3縣表示暫停點票。格威納特縣 （Gwinnett County）指，會在當地時間周五早上更新點票結果

12：17 佩洛西或成總統？若選舉訴訟1月未解決 【下一頁】

12：06 特朗普在搖擺州賓夕法尼亞州（20張選舉人票）的領先優勢，收窄至2.6萬票

11：19 搖擺州佐治亞州（16張選舉人票），特朗普與拜登暫時得票相若，當地官員料可能要重新點票 【下一頁】

各搖擺州可重新點票的準則不一，有些州分不容許候選人提出重新點票 【下一頁】

10：50 搖擺州賓夕法尼亞州（20張選舉人票），尚有25萬選票未點算，現時特朗普約領先4.9萬票

10：41 搖擺州佐治亞州（16張選舉人票），特朗普領先優勢大幅收窄至不足2千票

10：35 搖擺州佐治亞州（16張選舉人票），尚有1.6萬選票未點完，該州自1992年起均由共和黨拿下

09：58 亞利桑那州（11張選舉人票）現點了約9成選票，拜登領先優勢收窄至4.6萬票

09：45 共和黨人爆料：特朗普或2024年再參選 【下一頁】

09：35 法院下令郵政署日檢2次郵箱 即日收選票 【下一頁】

09：24 賓夕法尼亞州（20張選舉人票）指，尚有1成郵寄選票未點算

09：20 特朗普在搖擺州佐治亞州（16張選舉人票）領先優勢大幅收窄至3千票，現時已點99%票

08：19 特朗普多次聲稱勝選 多間美媒停播白宮演說 【下一頁】

05：42 拜登稱勝選毫無疑問

拜登在特拉華州發表講話，呼籲民眾要有耐性，又指自己繼續感覺良好，點票完成後「毫無疑問」會勝出。

03：42 佐治亞州和密歇根州法官 駁回特朗普選舉訴訟

美聯社報道，美國佐治亞州法官駁回該州共和黨人，就薩凡納市（Savannah）非法計算大選後收到的選票所作出的訴訟。同時，密歇根州法官也駁回了特朗普競選團隊，就立即中止密歇根州點票工作的訴訟。

01：58 賓夕法尼亞州一縣出現有爭議選票 點票延後一天

賓夕法尼亞州的阿勒格尼縣（Allegheny County）縣議員哈拉姆（Bethany Hallam）表示，由於法院就約29,000張有爭議的選票達成協議，阿勒格尼縣工作人員於當地時間5日將不再計票，會延後一天於6日才恢復清算剩餘選票。

該協議源於對打印錯誤的選票的法律質疑，選票必須重新發行。該縣同意在11月6日下午5點之前不計算潛在的重印選票。該時間亦是選舉日收到的郵寄投票的截止時間。

01：31 賓夕法尼亞州法院裁定 特朗普觀察員可站近監察點票

賓夕法尼亞州一家法院裁定，特朗普競選觀察員可以更近地監察費城的選票處理，這是一項相對無關緊要的裁決，特朗普競選人員迅速宣稱這是一次巨大的勝利。目前該州的選票仍在點算中。

法院在費城的點票過程中，沒有發現有不當行為。

00：59 美聯社消息稱，佐治亞州法官駁回了特朗普團隊的競選訴訟。

★11月5日（香港時間）★

23：48 佐治亞州（16張選舉人票）官員表示，仍有6萬張選票未點算

23：20 特朗普要求停止點票

特朗普於Twitter連續發布兩條帖文，並以全大楷書寫，分別是「STOP THE COUNT！」（停止點票），以及「ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED！」（任何選舉日後才收到的選票不應該計算）。

惟第二條帖文因與選舉事實不符，被Twitter隱藏。

22：10 特朗普團隊明日凌晨於內華達州拉斯維加斯有重要公布。霍士新聞指，他們將於內華達州提出起訴，指控選舉舞弊

22：08 特朗普於佐治亞州保持約1.8萬票的領先優勢，還餘下1%選票未點算

21：03 亞利桑那州馬里科帕縣，有特朗普支持者包圍點票中心【下一頁】

20：32 已點算約88%選票的亞利桑那州，點票工作仍未結束，選舉部門稱本港時間明日早上公布更多結果。【下一頁】

19：40 特朗普於佐治亞州領先1.8萬票，但餘下未點算的2%選票中，大部分來自大城市阿特蘭大，或對特朗普不利

18：34 關鍵州分未有定案 特朗普入禀理據各不同 【下一頁】

18：12 名人一樣心急 Cardi B怒食3支煙 【下一頁】

17：52 造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check 【下一頁】

17：03 特朗普陣營屢入稟 内華達州檢察長料駁回 【下一頁】

17：00 特朗普質疑選舉舞弊 CNN查證假消息逐個捉 【下一頁】

15：42 特朗普律師入禀 稱共和黨人監察點票被阻 【下一頁】

14：47 有染疫身亡的共和黨人，當選成為眾議員 【下一頁】

13：50 特朗普據報不滿霍士新聞預測 親致電梅鐸 【下一頁】

13：34 大選最大輸家是或公共衛生 美國再增10萬確診 【下一頁】

12：19 特朗普在搖擺州佐治亞州（16張選舉人票）領先優勢大幅收窄至3.1萬

12：15 特朗普團隊要求威斯康星州重新點票，點先可以重新點票？【下一頁】

10：36 特朗普在搖擺州佐治亞州（16張選舉人票）領先優勢大幅收窄至3.7萬

10：31 《衛報》最新報道，拜登於亞利桑那州（11張選舉人票）領先優勢，由11萬票收窄至7.9萬票。此前，美聯社宣布亞利桑那州由拜登拿下，惟有部份媒體尚未證實。【下一頁】

10：07 特朗普拜登都有機會贏 不同情境一覽 【下一頁】

09：30 直至現時，特朗普團隊共要求3州停點票 已入稟法院 【下一頁】

08：50 特朗普在搖擺州佐治亞州（16張選舉人票）領先優勢大幅收窄至4.4萬

08：00 拜登稱夠票但不宣布勝選 特朗普斥偷走選舉 【下一頁】

07：03 特朗普陣營入稟，要求停止佐治亞州點票

05：24 拜登稱夠票數入主白宮，美媒推算再奪密歇根州16票

CNN推算，拜登贏得密歇根州16張選舉人票，累計已奪264票。拜登發表講話稱，預料自己取得超過270張選舉人票，勝出本屆大選。

拜登說，經過一個漫長夜晚的點票後，明顯正勝出足夠的州份，可以達到入主白宮的門檻。

03：42 特朗普稱在賓夕法尼亞州（20張選舉人票）大勝； 州務卿稱數百萬選票待點算

特朗普在社交網站上表示在賓夕法尼亞州（20張選舉人票）大獲全勝，但州務卿卻宣布，還有數百萬張選票有待統計

03：15 特朗普陣營入稟 ，要求進入密歇根州（16張選舉人票）票站監票

特朗普陣營在密歇根州入稟，稱未能被安排去到各眾多的開票的地方監票，要求進入密州票站監票。

較早時特朗普競選團隊發出電郵，指正展開眾籌，準備就搖擺州份的選舉結果提出訴訟，每筆捐款會以10倍配對。

02：40 特朗普取得緬因州1張選舉人票

特朗普取得緬因州1張選舉人票 （拜登已取得該州3張選舉人票）。拜登暫以248比214票領先。緬因州允許分配選舉人票，該州共有4張選舉人，其中兩張將歸給在普選票勝出的候選人，在兩個國會選區中勝出的候選人，可各得一張選舉人票。

01：45 特朗普團隊要求威斯康星州重新點票

特朗普團隊擬要求威斯康星州（10張選舉人票）重新點票。特朗普在Twitter貼文，揶揄民主黨正努力令他在賓夕凡尼亞州的50萬票優勢消失。

01：35 拜登威州全取10張選舉人票

威斯康辛州點票結束，拜登勝出，全取10張選舉人票。拜登以248張選舉人票，暫時領先特朗普的213張， 距入主白宮差22票。

★11月4日（香港時間）★

23：21 拜登勝利在望

拜登競選經理Jen O’Malley Dillon表示，相信當地時間今日下午（本港時間周四早上），拜登將會踏上明確勝利的道路，取得贏得大選所須的270張選舉人票，取得超過50%的普選票，以較特朗普上屆更高得票贏得密歇根州、威斯康星州及賓夕法尼亞州，並從特朗普手上贏得亞利桑那州

23：01 內華達州（6張選舉人票）周五恢復點票

內華達州只點算了約8成選票，包括所有於選舉日或提前親身投票的選票，以及早於11月2日收到的郵寄選票。當地選舉部門宣布，當地時間周四早上9時（本港時間周五凌晨1時）才恢復點票工作，因11月3日選舉日寄出的郵寄選票需時寄送。

22：46 拜登取得270張選舉人票的路線已經出現

目前拜登於密歇根州（16張選舉人票）、威斯康星州（10張選舉人票）及內華達州（6張選舉人票）3州輕微領先，若最終能保住優勢，全取3州的32張選舉人票，他將有270張選舉人票，足以贏出美國大選，成為新一任總統

22：08 密歇根州（16張選舉人票）已點算94%選票，拜登以1萬票之微，反超前一直領先的特朗普

20：25 威斯康星州及密歇根州是少數維持點票的搖擺州，兩人得票非常接近。威斯康星州（10張選舉人票）已點算95%選票，拜登領先2.1萬票；密歇根州（16張選舉人票）已點算90%選票，特朗普領先1.2萬票

17：20 大部份州分暫停點票，當地時間周三早上再續

16：20 拜登料至少奪緬因州3張選舉人票，在緬因州第二國會選區據報由特朗普領先，該選區未有最終結果

15：58 拜登奪亞利桑那州（11張選舉人票）

15：29 副總統彭斯亦發表講話，形容正踏上勝選的道路

15：25 特朗普指，有信心在搖擺州賓夕法尼亞州（20張選舉人票）勝出

15：20 特朗普指正準備大型慶祝，指自己在多個關鍵州，包括德州、佛羅里達州、佐治亞州勝出 【下一頁】

不過，佐治亞州未作相關宣布。

15：03 特朗普準備發表講話

14：30 霍士新聞指，拜登拿下內布拉斯加第二國會選區（1張選舉人票）

內布拉斯加州允許分配選舉人票，其中兩張將歸給在全民投票勝出的候選人，在內布拉斯加州3個國會選區中勝出的候選人，可各得1張選舉人票。

14：06 特朗普奪德州（38張選舉人票）

13：47 特朗普表示稍後會發表聲明，又形容自己「大勝」【下一頁】

13：44 拜登發表講話，促支持者保持耐性，等待所有選票點算結果 【下一頁】

13：36 特朗普奪佛羅里達州（29張選舉人票） 【下一頁】

13：20 特朗普奪俄亥俄州（18張選舉人票）、蒙大拿州（3張選舉人票）、艾奧瓦州（6張選舉人票）

13：17 拜登奪明尼蘇達州（10張選舉人票）

13：07 拜登奪夏威夷州（4張選舉人票）

13：06 霍士新聞、美國全國廣播公司（ABC）估計，特朗普奪俄亥俄州（18張選舉人票）

12：27 《衛報》報道指，搖擺州密歇根州（16張選舉人票）、賓夕法尼亞州（20張選舉人票）、威斯康星州（10張選舉人票）未必能在當地時間晚上公布結果

12：22 霍士新聞估計拜登奪亞利桑那州（11張選舉人票），亞利桑那州上屆由特朗普奪得 【下一頁】

12：10 霍士新聞估計，特朗普奪佛羅里達州（29張選舉人票），惟其他媒體未公布，尚待觀察

12：09 特朗普奪猶他州（6張選舉人票）

12：05 拜登奪加州（55張選舉人票）、俄勒岡州（7張選舉人票）、華盛頓州（12張選舉人票）；特朗普奪愛達荷州（4張選舉人票）

11：56 拜登奪新罕布什爾州（4張選舉人票）

11：36 特朗普奪密蘇里州（10張選舉人票）

11：20 外界憂慮大選日會爆發暴力事件或大規模示威，但氣氛和平 【下一頁】

11：01 特朗普奪堪薩斯州（6張選舉人票）

10：38 拜登奪科羅拉多州（9張選舉人票）

10：32 拜登奪哥倫比亞特區（3張選舉人票）

10：23 搖擺州分北卡羅來納州（15張選舉人票）爭持激烈，現時約點了近8成票，拜登領先特朗普2.5個百分點

10：21 美國大選圖輯：票站外人龍不絕 貓狗也投票 【下一頁】

10：03 拜登奪新墨西哥州（5張選舉人票）、紐約州（29張選舉人票）；特朗普奪懷俄明州（3張選舉人票）、南達科他州（3張選舉人票）、北達科他州（3張選舉人票）、路易斯安那州（8張選舉人票）、內布拉斯加州（3張選舉人票）

10：02 佐治亞州有票站延遲關閉 因負責人瞓過龍 【下一頁】

09：35 美聯社料特朗普奪阿肯色州（6張選舉人票）

09：32 紐時：特朗普95%拿下佛羅里達 惟拜登領先

美國大選分析公司Decision Desk稱，特朗普已取得佛羅里達州全數29張選舉人票，但結果有待傳媒確認 【下一頁】

09：15 共和黨參院領袖麥康奈爾當選 第6次連任 【下一頁】

09：11 美聯社料，拜登贏羅德島州、新澤西州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、特拉華州、伊利諾伊州、康涅狄格州；料特朗普贏俄克拉荷馬州、田納西州、密西西比州及亞拉巴馬州

09：03 美聯社料特朗普奪南卡羅來納州、拜登奪弗吉尼亞州

09：00 亞拉巴馬州、康涅狄格州、特拉華州、哥倫比亞特區、伊利諾伊州、堪薩斯州、緬因州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、密西西比州、密蘇里州、新澤西州、俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、羅德島州、南達科他州、田納西州、德克薩斯州票站料關門

08：55 路透社等多個媒體料，特朗普奪西弗吉尼亞州（5張選舉人票）

08：28 美聯社料特朗普奪肯塔基州（8張選舉人票），拜登奪佛蒙特州（3張選舉人票）

08：04 佐治亞州、南卡羅來納州、佛蒙特州、弗吉尼亞州票站已關。其中，佐治亞州為搖擺州分。

08：03 CNN、BBC估計，特朗普已取印第安納州（11張選舉人票）

07：22 屬於搖擺州之一的密歇根州（16張選舉人票）指，可能需時80個小時才得出完整美國大選結果。當地官員指，會有部份大選當日的選票及提前投票的結果，但是最終的投票總數可能等逾三日。

07：05 印第安納州、肯塔基州部分票站已關

★11月3日（香港時間）★

23：00 特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問，稱自己可勝出大選，估計取得超過306張選舉人票，遠高於勝選門檻的270票。他指自己上屆取得306張選舉人票，相信今屆可以超過這個數字。

22：28 20個州的票站開始投票，包括今屆或投向民主黨、有38張選舉人票的德州

22：16 近億人已提前投票 料推高整體投票率至67% 【下一頁】

21：10 拜登早上與妻子Jill及兩名孫女，在家鄉特拉華州一同前往教會，他早年因車禍去逝的首任妻子Neilia及女兒Natalie，以及早幾年因腦癌病逝的長子Beau都葬於該教會墓地。

20：19 新西蘭美國移民 既投阿德恩，也投特朗普？【下一頁】

18：54 107歲人瑞連續22屆投票 今次郵寄選票 【下一頁】

18：21 「投了他，你不再是我媽」大選令美國家庭撕裂 【下一頁】

18：16 特朗普最後拉票預告大勝 拜登：快點執包袱 【下一頁】

18：09 新冠患者能否親身投票？疾控中心稱可以 【下一頁】

16：10 今屆大選結果料遲到 選舉當晚難定輸贏 【下一頁】

14：34 新罕布什爾州兩小鎮開票 特朗普贏6票 【下一頁】

★ 觀戰指南4部曲 ★

（1）首先關注鐵鏽帶3大州 【下一頁】

（2）陽光帶州分較快有結果 【下一頁】

（3）特朗普務必死守這4州 【下一頁】

（4）特朗普要在這3州扭轉劣勢 【下一頁】

★ 多個關鍵州分數據★

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