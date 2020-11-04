【美國大選】首兩州部分票站已關 搖擺密歇根州料今日未有結果（不斷更新）

▲ 【美國大選】最新戰況（不斷更新）

美國大選投票日開始，美國50個州份及哥倫比亞特區會在香港時間11月4日（周三）起陸續開票。印第安納州、肯塔基州部分票站已關，為美國大選拉起序幕。而搖擺州之一的密歇根州則指，未必會在美國大選當日得出結果，可能需時80個小時才得出完整美國大選結果。

★ 最新戰況 （不斷更新）★

11月4日（香港時間）：

07：22 屬於搖擺州之一的密歇根州（Michigan，16張選舉人票）指，可能需時80個小時才得出完整美國大選結果。

當地官員指，會有部份大選當日的選票及提前投票的結果，但是最終的投票總數可能等逾三日。

07：05 印第安納州、肯塔基州部分票站已關

11月3日（香港時間）：

23：00 特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問，稱自己可勝出大選，估計取得超過306張選舉人票，遠高於勝選門檻的270票。他指自己上屆取得306張選舉人票，相信今屆可以超過這個數字。

22：28 20個州的票站開始投票，包括今屆或投向民主黨、有38張選舉人票的德州

22：16 近億人已提前投票 料推高整體投票率至67% 【下一頁】

21：10 拜登早上與妻子Jill及兩名孫女，在家鄉特拉華州一同前往教會，他早年因車禍去逝的首任妻子Neilia及女兒Natalie，以及早幾年因腦癌病逝的長子Beau都葬於該教會墓地。

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★ 觀戰指南4部曲 ★

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★ 多個關鍵州分數據★

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