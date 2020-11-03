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專題:美國大選

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【美國大選】兩小鎮率先開票 特朗普暫領先6票 （不斷更新）

環球政治 16:06 2020/11/03

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【美國大選】最新戰況（不斷更新）

美國大選正展開，新罕布什爾州兩個小鎮為美國大選揭起序幕，已率先完成投票及點票。新罕布什爾州兩個小鎮點票結果顯示，美國總統特朗普在美國大選，暫時領先民主黨總統候選人拜登6票。不過，美國大選的「戲肉」，在香港時間11月4日（周三）起才正式展開。

★ 最新戰況 （不斷更新）★

11月3日：

14:34 新罕布什爾州兩小鎮開票 特朗普贏6票 【下一頁】

★ 關於選舉制度、程序懶人包 ★

美國大選幾時知結果？開票時間表一覽  【下一頁】

美國大選開票當晚有何要注意？話你知勝負怎決定 【下一頁】

認識選舉人票 旨在平衝各州利益 而非漏洞 【下一頁】

★ 關於政綱懶人包 ★

外交：特朗普外交大突破 拜登冀團結盟友 【下一頁】 

抗疫：特朗普曾中招 拜登揚言再入世衛 兩黨抗疫態度一覽 【下一頁】

經濟：注視疫後經濟 在拜登加稅和特朗普貿易戰中抉擇 【下一頁】

槍管：槍械問題從未停 兩候選人怎看擁槍權？ 【下一頁】

種族：種族示威不斷 拜登力撐 特朗普要止暴制亂 【下一頁】

社交媒體：罕有對社交媒體角色有共識 兩黨對科企觀點一覽 【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

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