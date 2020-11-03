【美國大選】兩小鎮率先開票 特朗普暫領先6票 （不斷更新）

▲ 【美國大選】最新戰況（不斷更新）

美國大選正展開，新罕布什爾州兩個小鎮為美國大選揭起序幕，已率先完成投票及點票。新罕布什爾州兩個小鎮點票結果顯示，美國總統特朗普在美國大選，暫時領先民主黨總統候選人拜登6票。不過，美國大選的「戲肉」，在香港時間11月4日（周三）起才正式展開。

★ 最新戰況 （不斷更新）★

11月3日：

14:34 新罕布什爾州兩小鎮開票 特朗普贏6票 【下一頁】

★ 關於選舉制度、程序懶人包 ★

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★ 關於政綱懶人包 ★

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