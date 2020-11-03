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蘋果將於下周二舉行發布會　或將推3款新型Mac機

環球政經 17:55 2020/11/03

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科技巨頭蘋果（Apple）宣布，將於下周二（10日）舉行第三次發布會，並以「One more thing」為今次主題。由於對上兩次發布會中，公司都分別推出Apple Watch、iPad及iPhone等系列產品，所以有傳蘋果計劃於下周發布三款Macbook系列，包括13吋Macbook Air，另外分別為13吋和16吋的Macbook Pro。

有傳蘋果正開發自家搜尋引擎　或有意與Google抗衡？：【下一頁

據《彭博》引述知情人士報道，鴻海和廣達負責組裝，產品預料在下周發布。報道提及，除了更換處理器外，電腦其他零件似乎沒有重大改變。據知，蘋果即將出的MacBook系列中，其電腦將採用ARM架構、自家處理器。而採用Apple Silicon的Macbook將會在今年內開賣；而高階機則底會在今年內又或是明年初發布。

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撰文 : 黎淑雯

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