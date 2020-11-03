【蝕完又蝕】3年前購北角新盤　一房要1187萬　今要蝕賣先有人要

樓市交投氣氛好轉，惟只限叫價1,000萬元以下的單位，皆因可承造高成數按揭。部分港島半新盤由於叫價逾千萬，客源不多，因此業主只能減價賣樓,，甚至不惜蝕讓沽售，以北角維港頌，繼四房單位慘蝕後，就連一房單位也要蝕賣。

九龍塘豪宅新盤五年「未發市」 減價都無人吼【下一頁】

中原林龍南說，北角維港頌6座高層B室，實用面積432平方呎，一房間隔，剛以1,160萬元易手，實用呎價26,852元。他續說，市場上下一間一房單位叫價要1,300萬元。據悉，原業主於2017年4月，以1,187萬元買入單位，持貨3年，現帳面蝕27萬元，物業期內貶值約2%，若連釐印費及佣金等開支計，料實蝕83萬元。

事實上，維港頌早前也錄蝕讓，其中8座低層A室，實用面積1,324平方呎，上月初以3,900萬元易手，實用呎價29,456元，以購入價4,172.8萬元計，帳面勁蝕272.8萬元。據土地註冊處資料顯示，賣方為冠亞商業集團（00104）執行董事楊薪錡。

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