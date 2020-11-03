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【A股布局】券商密集調研中細價股　哪隻A股最引起券商興趣？

股樓投資 15:50 2020/11/03

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進入第四季，國內券商加緊上市公司的調研工作，務求掌握最新的行業、公司資訊。根據WIND數字，128家券商在10月調研上市公司的次數達1,358次，當中小中板及創業板公司最為頻密，分別佔625次和436次，其餘才是主板和科創板。

【大行點睇】花旗大升吉利目標價至41元　重申為行業首選股，請看【見下頁

以行業計，重點的調研板塊為工業機械、食品加工與肉類電子元件等。

根據統計，中科創達（深：300496）於10月共接待了55家券商前來調研，數量位居被調研上市公司的第一位。該股今年來股價累計升幅達100%，業務包括物聯網、智能汽車的解決方案，今年首三季多賺88.1%至2.92億元（人民幣，下同），收入達17.87億元，增長40.3%

其次是海康威視（深：002415）接待49家券商調研，公司為有名的安檢產品和解決方案供應商，首三季多賺5.1%至84.39億元，收入增長5.5%至420.21億元。

【大行點睇】大和首予信達生物「買入」評級　料2022年將取代石藥晉身藍籌股，請看【見下頁

第三位為歌爾股份（深：002241）合共被43家券商調研。公司乃蘋果AirPods Pro的代工商，首三季多賺104.7%至20.2億元，其中第三季賺12.4億元，大增167.9%，勝市場預期。

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記者：林衞

板塊 買入 海康威視（深：002415） 歌爾股份（深：002241） 中科創達（深：300496） A股

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