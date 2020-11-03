【素食優惠】Green Common網店11月6至11日優惠　食物家電低至半價

▲ Green Common將於11月6日至11月11日推出多款網店限定優惠，包括食物及家電低至半價。 （Green Common提供圖片）

素食風氣逐漸盛行，11月為「世界純素月」，Green Common將於11月6日至11月11日推出多款網店限定優惠，包括食物及家電低至半價。

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優惠產品包括Peakz全線朱古力脆買一送一、Califia Farms植物奶系列現2件65折、OmniEat新膳食任選5件套裝111元、OmniPork新豬肉及OmniPork Strip新肉絲4包111元。

家電亦有優惠，Kenwood蔬果麵條機半價348元、Kenwood Chef廚師機73折、De'Longhi Magnifica S 系列全自動即磨咖啡機減2,000元、De'Longhi 意式早餐復古系列電水壺75折598。

凡於Green Common網店買滿388元，即送未來抄手（4粒）、樂樂雞（3件）及素湯一碗，可於Green Common門市享用；買滿488元，送40元網店優惠券，可於活動後使用；買滿999元，即送價值198元的聖誕禮籃，將於12月送出。

活動期間升級成為IMPACT會員即送由新餐肉製成的「新餐肉趣趣條」，或升級成為IMPACT+會員即送新餐肉趣趣條及香濃紫薯杏仁奶，餐飲獎賞將以電子換領券形式發送。

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責任編輯：朱悅瀅