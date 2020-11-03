【內房攻港】碧桂園旗下泓碧獨立屋造價貴絕馬鞍山 裝修設計包你眼前一亮

在新冠肺炎疫情下，中資反而再度活躍於本港地產發展，今年以來政府推出的地皮，有不少落入中資手中。事實上，打從在2016至2017年間，中資大舉進駐香港，多次在港以天價投地，投地時曾出現「麵粉（地價）貴過麵包（樓價）」的現象，如龍光地產（03380）及合景泰富地產（01813）2017年2月以逾168億元投得的鴨脷洲利南道住宅地，曾一度成為本港最貴地王。至2018年，中資在港投資的步伐漸放慢。及至年初至今，疫情下中資在港吸納地皮的胃納似乎較本地發展商強。

打從去年開始，中資於本港發展的項目陸續推出市場發售，部分內地發展商以低價開盤，希望以低價吸引本港買家注目；部分也選擇以市價開盤，但銷量明顯不算突出。不過，由碧桂園牽頭發展的馬鞍山泓碧，是集團進軍香港住宅市場的頭炮，也是集團暫時在港唯一可銷售的住宅盤，該盤自2018年底推出以來，銷售反應不俗，現時該盤已沽出88%，平均呎價達18,834元，包括33個特色單位，每呎造價逾2萬元。

現時碧桂園主力以現樓形式陸續推出特色戶及獨立屋，其中6號獨立屋「泓碧天」於9月初首錄成交，屬室內設計師Ptang設計的示範屋，實用面積達5,289平方呎，連3,220平方呎前後大花園，配備私人電梯及泳池，屬5房4套間隔，造價2.32億元，呎價達43,865元，無論是成交價及呎價，同創區內新高。泓碧獨立屋造價貴絕馬鞍山，旗下特色戶呎價也不俗，其中低座泓海匯5座15樓C室，實用面積844平方呎，連792平方呎天台，單位採三房套房設計，享吐露港海景、遠眺科學園及慈山寺，連家具出售，成交價2,250萬元，呎價26,659元。

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碧桂園香港營銷管理部營銷總監林曉箐指，自今年初本港爆發疫情後，內地買家已絕跡香港樓市，泓碧絕大部分買家、「十成十」也是香港人為主。「為何客人會挑選我們的項目？我相信最大原因是項目的環境，特別是疫情後，準買家對環境要求更高，項目有部分買家為九龍客，現時泓碧特色單位的樓價，相對市區特色單位的樓價是較『抵買』的。」她指出，泓碧是鐵路沿綫項目，未來屯馬線開通後，由烏溪沙站前往金鐘，車程只需40分鐘左右。「對比現時市場推售的新界東新盤，泓碧是直接鐵路可到達的，步行至烏溪沙站只需要8分鐘左右。」

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而泓碧的洋房也相對較獨特，13幢洋房前臨景觀為高爾夫球場加海景，於香港相對少有。「同時項目洋房的車位十分足夠，一間屋有兩個以上的車位，部分大屋有3個車位，而且每間洋房也設有電梯及游泳池。最獨特的，是每間洋房也設有前、後花園，不是所有樓盤的洋房也可以做到。」她續稱，現時泓碧都是採惜售的策略，「我們賣了一間洋房後，要花數個月時間才可打造出另一間具裝修的示範屋，因為較難一次過同時進行數個特色單位及洋房的裝修。事實上，買家較傾向購入連同裝修及傢俬的單位，因為不用煩，不用花心思去設計單位。」

早前，泓碧誠邀國際超級跑車品牌林寶堅尼作獨家展示，讓一眾在場人士參觀此優秀項目時更可欣賞最新的超跑系列。林曉箐表示，「泓碧參觀者可在鑑賞典雅豪宅的同時，體驗極致的感觀，這種糅合極致與奢華生活的享受，實現豪宅氣派風範。」

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記者：陳詠妍

