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巴塞出現破產危機 球員1.9億歐元總薪酬將減3成？

環球政經 15:45 2020/11/03

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由於新冠肺炎的關係，各大足球聯賽都停止進行了一段時間，令各球會收入大減，甚至出現財政危機。根據外媒消息指，西班牙甲組聯賽豪門球會巴塞隆拿，也就是球王美斯所屬球隊，出現財政危機，管理層因此要求球員減薪。消息指減薪方案希望將現時1.9億歐元的薪酬支出降低，希望各球員可以在11月之前減少大約三成的總薪酬。

【西班牙疫情】確診個案破110萬兼單日增2.3萬宗 西班牙宣布延長緊急狀態至明年5月：【下一頁

雖然已經重西辦牙甲組足球聯賽現已重開，但根據管理委員會主席Carles Tusquets的説法，球會的程況相當不樂觀，因為球會的收益有不少來自遊客，以現時的程況看來，巴塞隆拿也要咬緊牙關，才有望度過難關。

【西班牙疫情】西班牙確診數字破百萬 首都馬德理擬周未起宵禁：【下一頁

 

巴塞球員是否會接受減薪方案還是未知之數，但球會星 級球員美斯的合約將到期，而根據合約條款，球會需要在美斯合約到期後，支付一筆數額相當大的獎金報酬，令球會的財政負擔更重。

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責任編輯：翁嘉陽

美斯 西班牙 巴塞隆拿

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