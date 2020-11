荷蘭罕見交通意外 「鯨魚尾」接住出軌列車

社區公共空間的藝術品,可能有天可救人一命?荷蘭斯派克尼瑟市(Spijkenisse)周一(2日)午夜發生列車出軌意外,一列地鐵在約10米高的架空路軌上撞毀圍欄,幸好被路軌末端的鯨魚尾狀雕塑「接住」,險象環生,形成近乎超現實的一幕,民眾爭相打卡,事件沒有人受傷。

法新社報道,事發於凌晨約12時半,一列來往鹿特丹市(Rotterdam)及斯派克尼瑟市的地鐵,在落客後,開往停車場停泊時失控,撞毀緩衝圍欄,有一節車卡衝出路軌末端,險些掉進湖泊,此時剛好被坐落湖泊的鯨魚尾雕塑承托。

鹿特丹運輸公司RET發言人表示,事發時車廂內僅司機一人,雖受驚但未有受傷,可自行離開車廂,公司已將他送院接受檢查,意外起因仍在調查中。

當地區域安全局代表戈特(Carly Gorter)道:

「全靠鯨魚尾,才救司機一名,簡直不可思議。」(Because of the whale's tail the driver actually was saved, it's incredible.)