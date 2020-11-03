  • 25°C
香港時間 : 20201103日 (二) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荷蘭罕見交通意外 「鯨魚尾」接住出軌列車

環球社會熱點 15:44 2020/11/03

分享：

荷蘭斯派克尼瑟市（Spijkenisse）發生列車出軌意外，竟被一條「鯨魚尾」拯救。

社區公共空間的藝術品，可能有天可救人一命？荷蘭斯派克尼瑟市（Spijkenisse）周一（2日）午夜發生列車出軌意外，一列地鐵在約10米高的架空路軌上撞毀圍欄，幸好被路軌末端的鯨魚尾狀雕塑「接住」，險象環生，形成近乎超現實的一幕，民眾爭相打卡，事件沒有人受傷。

法新社報道，事發於凌晨約12時半，一列來往鹿特丹市（Rotterdam）及斯派克尼瑟市的地鐵，在落客後，開往停車場停泊時失控，撞毀緩衝圍欄，有一節車卡衝出路軌末端，險些掉進湖泊，此時剛好被坐落湖泊的鯨魚尾雕塑承托。

鹿特丹運輸公司RET發言人表示，事發時車廂內僅司機一人，雖受驚但未有受傷，可自行離開車廂，公司已將他送院接受檢查，意外起因仍在調查中。

荷蘭名畫80年代至今被偷3次 藝術偵探：名畫可成罪犯護身符【下一頁】

當地區域安全局代表戈特（Carly Gorter）道：

「全靠鯨魚尾，才救司機一名，簡直不可思議。」（Because of the whale's tail the driver actually was saved, it's incredible.）

意外固然驚險，但民眾仍覺得畫面非常有趣，猶如超現實主義的裝置藝術；有網民留言指，想不到公共藝術有天竟能救命。

該座鯨尾雕塑是出自荷蘭建築師兼視覺藝術家特魯伊斯（Maarten Struijs）之手，已落成20年之久。特魯伊斯稱，雕塑是模仿鯨魚潛入海中的模樣，沒想到有天竟會救人一命，自己也感難以置信，又言一定會去影相留念。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【歐洲第二波疫情】荷蘭王室出遊挨轟 飛希臘度假一日折返【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

相關文章

【維也納恐襲】猶太教長憶述：兇徒向酒吧掃射至少100發子彈
今日
【維也納恐襲】猶太教長憶述：兇徒向酒吧掃射至少100發子彈
【歐洲第二波疫情】意大利收窄防疫措施 封城呼聲日增
今日
【歐洲第二波疫情】意大利收窄防疫措施 封城呼聲日增
【歐洲第二波疫情】法國單日確診逾5萬破頂 逾千人入院
今日
【歐洲第二波疫情】法國單日確診逾5萬破頂 逾千人入院
【英國疫情】利物浦推大型病毒檢測 之後每2周可再驗
今日
【英國疫情】利物浦推大型病毒檢測 之後每2周可再驗
【英國疫情】封城觸發搶購潮 廁紙商1億卷庫存安民心
今日
【英國疫情】封城觸發搶購潮 廁紙商1億卷庫存安民心
文娛藝術 荷蘭 交通 視覺藝術

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間16:00）

下一篇文章

【美國大選懶人包】認識選舉人票 旨在平衝各州利益 而非漏洞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍
【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰
【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間16:00）