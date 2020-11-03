荷蘭罕見交通意外 「鯨魚尾」接住出軌列車

▲ 荷蘭斯派克尼瑟市（Spijkenisse）發生列車出軌意外，竟被一條「鯨魚尾」拯救。

社區公共空間的藝術品，可能有天可救人一命？荷蘭斯派克尼瑟市（Spijkenisse）周一（2日）午夜發生列車出軌意外，一列地鐵在約10米高的架空路軌上撞毀圍欄，幸好被路軌末端的鯨魚尾狀雕塑「接住」，險象環生，形成近乎超現實的一幕，民眾爭相打卡，事件沒有人受傷。

法新社報道，事發於凌晨約12時半，一列來往鹿特丹市（Rotterdam）及斯派克尼瑟市的地鐵，在落客後，開往停車場停泊時失控，撞毀緩衝圍欄，有一節車卡衝出路軌末端，險些掉進湖泊，此時剛好被坐落湖泊的鯨魚尾雕塑承托。

鹿特丹運輸公司RET發言人表示，事發時車廂內僅司機一人，雖受驚但未有受傷，可自行離開車廂，公司已將他送院接受檢查，意外起因仍在調查中。

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當地區域安全局代表戈特（Carly Gorter）道：

「全靠鯨魚尾，才救司機一名，簡直不可思議。」（Because of the whale's tail the driver actually was saved, it's incredible.）

意外固然驚險，但民眾仍覺得畫面非常有趣，猶如超現實主義的裝置藝術；有網民留言指，想不到公共藝術有天竟能救命。

該座鯨尾雕塑是出自荷蘭建築師兼視覺藝術家特魯伊斯（Maarten Struijs）之手，已落成20年之久。特魯伊斯稱，雕塑是模仿鯨魚潛入海中的模樣，沒想到有天竟會救人一命，自己也感難以置信，又言一定會去影相留念。

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責任編輯：葉芷樺