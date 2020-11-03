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【華晨財困】華晨否認司法重整傳聞　債券低至5元人民幣

股市 19:19 2020/11/03

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華晨汽車是遼寧省國有資產監督管理委員會 （簡稱「國資委」）重點國有企業之一。

華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車近日多次傳出債務違約消息，今早（3日）有內地媒體報道，遼寧省政府正考慮推動華晨汽車進行司法重組，以解決債務問題。消息亦指，遼寧省政府已與金融監管部門就此進行溝通，但目前並未有明確的重整方案。

截至今日下午，內地傳媒引述華晨相關消息人士指，目前華晨汽車並未收到相關消息。

上交所近日對華晨汽車發出書面警示，就華晨早前未能及時償還債券「17華氣05」本息資金，亦未能及時就公司存在流動性風險進行風險提示，華晨汽車被指違反上交所債券上市公司規則。上交所指，將會視情況考慮「進一步採取自律管理措施」。

華晨汽車在10月26日上交所發表公告，公司仍未能按期兌付10億元人民幣私募債（17華汽05），華晨當時表示，正努力籌集資金。

據彭博引述上交所交易數據，17華汽01（143017.SH）面值百元的債價，跌至5.87元人民幣。另外規模達20億的債券「18華汽03」將於今周四（5日）面臨付息。

目前華晨於上交所的債券，共有13隻，包括17華汽01、18華汽01、18華汽02、18華汽03、19華晨02、19華晨04、19華汽01、19華晨05、19華晨06、19華汽02、19華集01、20華集01、20華晨01。

根據華晨半年報顯示，華晨集團總負債1328.44億元，扣除商譽及無形資產後，資產負債率為71.4%。

華晨中國股價升2.2%，收市報6.88元，成交1.24億元，現市值為347.1億，每股帳面淨值6.724元。

相關文章﹕【華晨股價】華晨中國母公司債務違約 華晨中國股價挫近6%

【華晨股價】華晨集團10億人幣債違約　屬遼寧省企業　此前遭下調信用評級　江蘇信託資金「被套牢」

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 華晨中國汽車（01114） 上海證券交易所 金融 債券

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