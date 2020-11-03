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【美股分析】拜登勝選機會大　基金一哥貝萊德：小型股更勝大型科技股

環球政經 17:32 2020/11/03

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美國大選選舉日於美國時間周二（3日）舉行，民主黨拜登（Joe Biden）在大部份全國民調的支持度領先現任總統特朗普（Donald Trump）。全球最大基金公司貝萊德發表報告指，民調顯示民主黨將會取得總統寶座及參議院大多數席位，在此預期下，該行將美股小型股、新興市場及亞洲（日本除外）提升至「增持」級別。

該行解釋，今年美股升勢由大型科技股推動，但他們認為在Democratic Sweep（即拜登勝選、民主黨奪得多數參議院席位）下，民主黨將會推出經濟刺激措施，明年情況不再相同，認為小型股將會跑出，同時當全球最低稅額（Global minumum tax）及反競爭法再次引起討論後，將不利大型科技及醫藥股。

【美股分析】華爾街大好友看好經濟「Nike式」反彈　標指至明年中料升16%

貝萊德預期，新政府推動基建將會利好工業及物料股，這些行業都是小型股為主。以MSCI USA Low Size Index為例，指數佔比較大的行業包括工業、金融、房地產及物料股，而科技、通訊、健康護理股的佔比則較小。

在Democratic Sweep的預期下，該行亦看好新興市場，因為加大財政政策、穩定外交政策、弱美元及真實利率下跌皆對新興市場有利。

 

撰文 : 林展鋒

基建 選舉 外交 新興市場 財政政策 經濟 美股 特朗普 拜登 金融

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