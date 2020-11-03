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【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家

股樓投資 16:58 2020/11/03

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美國總統大選快將舉行。投資研究及基金評級機構晨星(Morningstar) 亞洲股票研究部認為，若民主黨參選人拜登擊敗尋求連任的特朗普，當選美國總統，將有望短期利好亞洲股市，並看好8隻本港，美國及其他亞洲地區上市的股票。

【中芯國際981】傳內地8吋晶圓產能緊張 中芯華虹大升半至一成   詳情請看【下一頁

【阿里巴巴9988】傳阿里擬斥3億美元 投資服裝電商平台Farfetch  詳情請看【下一頁

晨星亞洲股票研究總監陳麗子認為，拜登和特朗普處理貿易問題的方式截然不同，因為預計前者將願意展開談判，並取消後者早前落實徵收的大部分關稅，這可能有助利好股市，但對亞洲區內企業的盈利直接影響或有限。陳麗子又相信，美國仍可能會繼續實施與某些中國公司和個別行業的貿易禁令，令一些依賴美國先進技術的中國企業繼續面臨較高風險。

晨星料可受惠拜登獲勝的本港及美國上市股票如下：

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晨星看好的其他股票，包括新加坡上市的Capitaland Mall Trust, 韓國上市SK海力士和台灣上市的國巨。

晨星在報告中又補充，從聯邦法院叫停總統特朗普的TikTok和微信禁令的來看，禁令未必獲得大部分人支持。晨星認為，拜登或可能取消禁止美國人使用TikTok和微信的行政命令。晨星又指，新冠肺炎疫情能否獲有效控制，將成短期能否利好企業盈利的關鍵，並認為有關疫苗將在2021年年中提供，屆時經濟活動將開始正常化。

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撰文 : 李尚毅

經濟

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