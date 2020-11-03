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【螞蟻集團6688】螞蟻傳被視為金融控股公司 需遵守更嚴格監管規定

股樓投資 16:04 2020/11/03

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在螞蟻集團（新上市編號：06688）上市前，公司實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明被人民銀行、銀保監、中國證監會、國家外匯管理局四大監管機構進行監管約談。據外媒報導，會上監管機構稱會將螞蟻集團視為金融控股公司，所以集團需遵守與銀行類似的資本和槓桿監管規定，而集團高層將受到更嚴格的審視。

報導指，近日內地監管部門出台了一系列新規例，包括資本和牌照要求，貸款利率上限，以及限制其使用資產支持證券為消費貸款提供資金，有關新規例或已對螞蟻集團的營運模式造成影響。

【宏觀中國】螞蟻上市前夕　當局規限網絡小貸迫降槓桿  詳情請看[下一頁]

螞蟻旗下的「花唄」、「借唄」成為集團近年的重點業務，主要是提供消費信貸及小微經營者信貸。截至6月底，螞蟻的消費信貸餘額為1.7萬億元，小微經營者信貸餘額為0.4萬億元。今次被內地四大監管機構約談，或意味著螞蟻未來將受到更嚴格規管。

【大行點睇】花旗大升吉利目標價至41元　重申為行業首選股   詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

經濟 螞蟻集團（06688）

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