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【大行點睇】花旗大升吉利目標價至41元　重申為行業首選股

股樓投資 15:35 2020/11/03

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花旗發表報告表示，對吉利汽車(00175) 前景具信心，預期5款新產品將刺激銷售，上調2021至2023年銷售預測，重申為行業首選股份。

該行將明年吉利及領克合計總銷量預測提高至160萬輛，即按年增長23%，並估計明年首3個月批發銷量將按年增長22%、160%、及47%。

花旗指，吉利即將完成A股上市，預計吉利合併富豪汽車的計劃，有機會將合營品牌領克(LYNK&Co.)剩餘的股份也注入上市公司體系，預測併入後2021至2023年淨利潤將分別達174億、246億及297億元人民幣，目標價由30元大升至41元，評級「買入」，與現價計有一倍升幅。

 

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