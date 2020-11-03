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【舜宇股價】兩大券商齊唱好舜宇前景　摩通料舜宇2022年有機會量產iPhone鏡頭

新經濟追蹤 16:28 2020/11/03

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摩通指，舜宇iPad鏡頭項目進展順利，預期明年初可開始付運。

舜宇光學 （02382） 等手機設備股急升，摩根大通表示，華為智能手機銷量下滑，對舜宇影響不大，因舜宇基本面良好，而且客戶組合多元化。循摩通的渠道得悉，舜宇的iPad鏡頭項目進展理想，可見將來舜宇有機會進一步爭取iPhone鏡頭訂單。舜宇股價升7.8%，收141元。

麥格里看好明年手機升級潮，詳見【下一頁】

摩通指，舜宇iPad鏡頭項目進展順利，預期明年初可開始付運，而舜宇下一里程碑為公司能否在付運iPad鏡頭後，獲得iPhone鏡頭業務的機會。摩通基本情景預測是，舜宇將於2022年大量生產及付運iPhone鏡頭，若有關訂單提早於2021年實現，將成為股價上升催化劑。

華為佔舜宇銷售額比率，已由去年的39%，降至今年8月約20%。摩通稱，華為佔比下降，反映舜宇強勁的執行力，令公司成功爭取其他手機客戶，而且需求端變更為中價手機，更有望帶動舜宇的付運表現。

蘋果雙11有新發布會，詳見【下一頁】

摩通維持舜宇「增持」評級，目標價155元，相當於2021年預測市盈率26倍。

瑞信：高價鏡頭佔比明年料提升

另一券商瑞信亦唱好舜宇前景，指舜宇管理層對於全年產品付運達標充滿信心，華為訂單雖回落，惟其他客戶積極增加訂單，下半年是舜宇的傳統旺季，但要小心去年第四季基數較高。

瑞信引述舜宇管理層稱，下半年高價鏡頭佔比與去年同期相若或略低，但預期明年會上升，智能手機鏡頭市場明年料出現雙位數增長，有助舜宇擴大市場佔有率，管理層亦有信心拉闊與台灣同業的距離。

瑞信重申舜宇「跑贏大市」評級，目標價168元。

(第二版加入瑞信)

更多【新經濟股】文章    

相關文章：【舜宇股價】大和：舜宇客戶多元化可抵銷華為事件影響　籲「買入」看152元

 

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編輯：陳韻妍

香港股票 舜宇光學科技（02382） 增持 市盈率 手機設備股 華為 iPhone iPad 鏡頭 智能手機

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