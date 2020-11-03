【美團股價】傳美團擬回歸A股創業板　股價創新高 市值迫近1.8萬億

美團（03690）傳聞計劃在明年回歸A股市場上市，股價今日一度衝破300大關，創上市以來新高，市值亦迫近1.8萬億元。其後公司回應指，目前沒有相關的上市計劃或時間表。

美團股價今日最高曾升至302.4元，再創上市新高，市值相當於1.78萬元。其後股價略為回軟，最新報298元，升1.2%，成交額50億元。

據《彭博》引述消息人士指出，美團正考慮最快在明年到A股上市，商議仍在很初步的階段，公司並未就潛在發行時間及規模作最終決定。據稱其中一個可能是回深圳創業板上市。

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美團今年股價表現突出，由去年底101.9元起步，至今已升1.9倍。集團早前公布截至今年6月底止第二季業績，純利22.1億元人民幣，按年升151.8%，遠超市場預期；以非通用會計準則計算的經調整EBITDA為26.1億元，按年增長12%；經調整溢利淨額27.18億元，按年增長82%，同樣令市場驚喜。

不過，今年8月恒指服務公司進行季檢時，意外地未有把美團納入為恒指新貴，不過此事未有影響美團升勢。而新一季季檢將於下周五（13日）收市後進行，市場普遍相信美團今次染藍呼聲極高，應不會再甩拖。

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記者：李兆明