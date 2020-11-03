【營人物語@iM網欄】梳打餅是健康小食？留意反式脂肪增壞膽固醇水平

秋高氣爽的日子，我們相約去行山，Amy喘着氣跑過來，見她手上拿着一包梳打餅，我問她:「你沒吃早餐嗎？」她一邊拆開包裝袋，一邊説：「今早太匆忙呢！隨手拿起梳打餅便趕過來。」

不少人認為梳打餅是健康小食，當然相比曲奇餅、威化餅、夾心餅等，梳打餅的熱量較低，屬較佳選擇；但要知道，餅乾之所以口感鬆脆，是由於製作過程中加入大量油份，梳打餅也可暗藏高脂陷阱，並不是健康小食選擇，亦不建議大家常以梳打餅作正餐。

「根據香港食物安全中心指引，每100克食物中，總脂肪含量高於20克的話，即屬高脂。你手上這款梳打餅，每100克含22.7克脂肪！一小包3片餅乾，已含1茶匙油份。餅乾不但脂肪高，當中更含反式脂肪！」

Amy反駁：「不！我也知道反式脂肪是壞脂肪，所以購買時，也有留意營養標籤，盡量選擇反式脂肪為零的食物。」

我解釋：「根據法例指引，每100克食物所含反式脂肪不超過0.3克的話，可列作「不含反式脂肪」或在反式脂肪一項中標示為「0」；即使反式脂肪為「0」的食物，並非完全不含反式脂肪。」

長期攝取反式脂肪會增加身體壞膽固醇水平，亦令好膽固醇降低，不利心血管健康。要知道該食物有否含反式脂肪，建議留意食物成份表，如列有「氫化植物油」、「起酥油」等字眼，即表示含反式脂肪。

Amy嘆口氣說：「還以為梳打餅一定健康，我常以梳打餅當早餐或下午茶，但以餅乾作小食的確較方便呢！」

「選購時可留意營養標籤，脂肪量以每100克餅乾計，不宜多於14克，同時應選擇不含氫化植物油或起酥油等成份為佳。」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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