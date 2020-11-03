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【美國大選】貝萊德料出現「藍色浪潮」　上調亞洲及新興市場股票評級　

Hot Talk 15:38 2020/11/03

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貝萊德認為，拜登當選後，中美關係變得可預測性。

美國大選快將揭盅，貝萊德（BlackRock）預期會出現「藍色浪潮」（Blue wave），即拜登當選及民主黨獲得參眾兩院控制權，拜登上場後，預計將會帶來更多基礎設施支出，全球股票表現落後及周期性上漲，中美關係變得更可預測，因此將亞洲（不包括日本）股票市場評級，由「中性」調高至「增持」，新興市場股票評級亦由「減持」上調至「增持」。

貝萊德發表報告表示，若拜登當選後，刺激財政方案將更有效地帶動全球增長，美國貿易及外交政策更變得可預測（predictable）、美元亦可能走軟，對新興市場資產有利。

特朗普未兌現大選前推出疫苗承諾，詳見【下一頁】

貝萊德投資研究所報告除了預料出現藍色浪潮，又認為中國及其他亞洲經濟體較西方國家成功地控制疫情，能率先重啟經濟，故上調股市評級。

摩根大通早前亦發表報告指出，若投資者相信拜登將勝出，增持亞洲及新興市場的股票和貨幣仍然是最安全的交易。

相關文章：【美國大選】晨星：若拜登當選短期內對亞洲股市有利　點名4隻受惠股

相關文章：【美國大選】譚新強：美國選舉人票制度存漏洞　特朗普或再次輸了普選票但贏得總統寶座

 

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