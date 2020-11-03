  • 25°C
香港時間 : 20201103日 (二) 15:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】貝萊德上調亞洲及新興市場股票評級　料出現「藍色浪潮」

Hot Talk 15:11 2020/11/03

分享：

貝萊德認為，拜登當選後，中美關係變得可預測性。

美國大選快將揭盅，貝萊德（BlackRock）預期會出現「藍色浪潮」（Blue wave）即拜登當選及民主黨獲得參眾兩院控制權，將亞洲（不包括日本）及新興市場股票市場評級上調至增持。

貝萊德發表報告表示，若拜登當選後，刺激財政方案將更有效地帶動全球增長，美國貿易及外交政策更變得可預測（predictable）、美元亦可能走軟，對新興市場資產有利。

貝萊德表示，基金經理仍在消化「藍色浪潮」，民主黨大獲全勝，掌控國會兩院的可能性。若拜登上場後，預計將會帶來更多基礎設施支出，全球股票表現落後及周期性上漲，中美關係變得更可預測。

貝萊德投資研究所報告除了預料出現藍色浪潮，又認為中國及其他亞洲經濟體較西方國家成功地控制疫情，能率先重啟經濟，故上調股市評級。

此前，亞洲（不包括日本）股市評級為中立；新興市場的評級為減持。

摩根大通早前亦發表報告指出，若投資者相信拜登將勝出，增持亞洲及新興市場的股票和貨幣仍然是最安全的交易。

相關文章：【美國大選】晨星：若拜登當選短期內對亞洲股市有利　點名4隻受惠股

【美國大選】譚新強：美國選舉人票制度存漏洞　特朗普或再次輸了普選票但贏得總統寶座

【美國大選】瑞士百達財管︰特朗普未兌現大選前推出疫苗承諾　或拖累其選情

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

股票 疫情 經濟 亞洲 減持 增持 基金 美國民主黨 香港股票

上一篇文章

【港股市況】恒生指數再上二萬五　美團午後倒升創新高（不斷更新）

下一篇文章

【美團股價】傳明年內地第二上市　美團：沒有相關計劃或時間表（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【颱風消息】艾莎尼本周後期迫近本港　螞蟻集團掛牌不受影響？
【颱風消息】艾莎尼本周後期迫近本港　螞蟻集團掛牌不受影響？
【新股IPO】藥明巨諾2126近26萬人認購　超額認購448倍1手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】藥明巨諾2126近26萬人認購　超額認購448倍1手中籤率5%（附分配結果）
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【螞蟻上市】螞蟻集團機構間暗盤零星成交　成交價108至120元？
【螞蟻上市】螞蟻集團機構間暗盤零星成交　成交價108至120元？
【開市9點半】螞蟻集團明天出招股結果　IPO認購金額買得起半個港股市場
【開市9點半】螞蟻集團明天出招股結果　IPO認購金額買得起半個港股市場
【螞蟻上市】螞蟻IPO認購有多瘋狂？可以買起半個港股
【螞蟻上市】螞蟻IPO認購有多瘋狂？可以買起半個港股