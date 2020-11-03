【美國大選】貝萊德上調亞洲及新興市場股票評級　料出現「藍色浪潮」

▲ 貝萊德認為，拜登當選後，中美關係變得可預測性。

美國大選快將揭盅，貝萊德（BlackRock）預期會出現「藍色浪潮」（Blue wave）即拜登當選及民主黨獲得參眾兩院控制權，將亞洲（不包括日本）及新興市場股票市場評級上調至增持。

貝萊德發表報告表示，若拜登當選後，刺激財政方案將更有效地帶動全球增長，美國貿易及外交政策更變得可預測（predictable）、美元亦可能走軟，對新興市場資產有利。

貝萊德表示，基金經理仍在消化「藍色浪潮」，民主黨大獲全勝，掌控國會兩院的可能性。若拜登上場後，預計將會帶來更多基礎設施支出，全球股票表現落後及周期性上漲，中美關係變得更可預測。

貝萊德投資研究所報告除了預料出現藍色浪潮，又認為中國及其他亞洲經濟體較西方國家成功地控制疫情，能率先重啟經濟，故上調股市評級。

此前，亞洲（不包括日本）股市評級為中立；新興市場的評級為減持。

摩根大通早前亦發表報告指出，若投資者相信拜登將勝出，增持亞洲及新興市場的股票和貨幣仍然是最安全的交易。

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