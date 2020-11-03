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【英國疫情】封城觸發搶購潮 廁紙商1億卷庫存安民心

環球社會熱點 15:03 2020/11/03

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英國的新冠肺炎疫情惡化，首相約翰遜宣布英格蘭由周四（5日）起封城，措施維持一個月。英格蘭封城觸發搶購潮，多區有民眾到超市搶購廁紙等日用品。有廁紙生産商表示於英國的庫存有1億卷，呼籲民眾無需憂慮廁紙短缺。

【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）【下一頁】

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英格蘭封城期間，酒吧和餐廳等非必要商店關閉，超市等售賣必需品的商店仍會維持開放。但由於英國首波疫情爆發時一度出現廁紙短缺，不少民眾今次仍大量囤積廁紙。

美国金佰利（Kimberly-Clark）旗下廁紙品牌Andrex表示，該公司位於英國的倉庫仍有1億卷廁紙。該公司更強調，無論發生任何事，都有足夠的廁紙庫存來應付民眾需求。

據悉，英國於3月的首波疫情持續期間，即使超市的訂單數量，由過往每日大約60至132個急增一倍，Andrex當時也未有耗盡存貨。

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隨著英國多個地區再次收緊疫情限制措施，民眾對廁紙等日用品的需求再次大幅增加。蘇格蘭及威爾士地區於9月份更出現廁紙被搶購一空的情況。另一個廁紙生産商Wepa於威爾士的工廠，也大幅增產23％來應付需求。

責任編輯：鄭錦玲

英格蘭封城觸發搶購潮，多區有民眾到超市搶購廁紙等日用品。

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