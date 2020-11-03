【智取英文@iM網欄】如何寫一篇好的演講辭？

不知不覺，我們已經來到了英文卷二卷三常見實用文寫作格式，不知道各位朋友能否充分理解過去四期的內容並學以致用，跟上進度呢？ 今期筆者將為大家分享另一個實用文格式，而且是筆者私心覺得其中一個十分之實用的格式，無錯，便是演講辭 – Speech。至於如何可以成功寫作一篇好的演講辭，贏得所有聽眾的歡心？ 筆者就立刻為大家介紹寫作技巧。

語境意識

相信大家都不會陌生了，又是我們的老朋友 - 語境意識。由於是演講辭，一般而言它的作用在於向一群聽眾發表演說，所以它所採取的為informal的格式，不會在用詞或寫作上過份認真和深究。可以說，它其中的一個目的報求令到演講者能夠成功傳達訊息外，聽眾也不會睡著。 當然演講辭也有機會被用作一個嚴肅莊嚴的場合所以寫作時也不能過份輕鬆，必先留意題目給予的角色再作定論。

搞笑

無錯，大家無聽錯就是搞笑。基於演講辭不是一篇formal的寫作，而且需要吸引既定聽眾的注意力，所以不會有更好的方法能夠達成目標，除了搞笑。不過要切記，這裏所提及的搞笑並不是你現實生活中所開的玩笑，畢竟你在寫作的時候，你身處於一個考試之中，所以你必須考慮你所寫的這個玩笑，改卷老師是否能看懂。因此最佳的建議狀況，是寫作一些並不好笑但輕鬆易明的玩笑，務求向改卷老師展現你有寫作演講辭的寫作技巧而且他不會誤會你。例如在玩笑過後加上一句 “Just kidding”這樣便可以萬無一失了。

問問題

青少年，時時刻刻都要保持好奇心，要做「問題青年」，而寫作演講辭就是一個好好的途徑去抒發你的問題。除了搞笑，問問題引起別人的思考也是吸引聽眾注意力的一個方法。問題可以加在演講辭的任何一個部分，可以是開首利用問題引起注意，也可以是內文部分問問題加強聽眾的共鳴，也可以在文末問問題引起反思和扣題。透過問問題，你的演講辭便能夠進一步展現互動性不會過於沉悶及單一。

Have you heard of …?

Do you know..?

Have you ever thought of …?

總括而言，演講辭的寫作雖然輕鬆，但是有很多值得注意的地方可以區分出你的寫作與他人的分別。最重要的還是熟讀題目按題目的要求寫出合適的演講辭，而加上不同的元素配合主題，能夠隨機應變，配合不同主題而寫作才是考驗你們的功力所在。

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作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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