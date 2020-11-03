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【iBond 2020】iBond 2厘唔夠喉？　3萬元以內入場4個收息提案

理財智慧 17:13 2020/11/03

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最新一批iBond將於11月5日（星期四）下午2時截止認購。今期iBond的最低保證每年派息2厘，持有每手1萬元的iBond，每年將保證獲派200元利息，持有3年至債券到期，則可袋足600元。

中銀香港 （02388）、滙豐（00005）及恒生 （00011）上周五已表示，新一批iBond認購金額已突破2016年經其認購的總金額，可見認購反應熱烈。根據往績估計申請人最多獲派三手，對於「食息一族」又怎會夠喉？《iMoney》為大家盤點以下4個投資產品，入場費只需數萬元，與iBond相若，派息也不遜iBond的2厘保證回報。

iBond認購詳情（請點按圖片觀看）

    點擊圖片放大
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林本利：iBond一定要去買，請看【下一頁】

【食息提案1】外幣定存

現時港元定存息率普遍不足1厘，想靠定存食息，不少人已重投人民幣定存的懷抱，部分銀行的人民幣定存，短至3個月也有年利率2厘。例如今日（11月3日日），招商永隆銀行定存1萬元人民幣，以該行手機應用程式敘造，3個月、9個月及12個月也有2.45厘。

部分銀行的人民幣定存，短至3個月也有年利率2厘。

多間大行早前也看好人民幣滙價前景，渣打（02888）上月底預料人民幣在岸價明年上半年挑戰6.4，即是人民幣較現價可有4%左右的潛在升幅。不過，自人民幣2015年滙改，上演「暴力貶值」後，人民幣滙價始終可升可跌，存人民幣要重演六七年前滙價直升、財息兼收的好日子，相信機會不大。

【食息提案2】儲蓄保險

儲蓄保險可謂「懶人之選」，向來受無暇投資或不擅投資的人士歡迎，因儲蓄保險會派發「保證紅利」及「非保證紅利」，「保證紅利」在認購保單時已白紙黑字定明，「非保證紅利」則按保險公司的投資表現而派發。到保單期滿，投資者可一筆過取回本金、保證紅利及非保證紅利。

坊間一些儲蓄保單的保證派息率達3厘。舉例立橋人壽的一隻產品，保單期5年，投保人需繳付兩年保費，期滿可獲保證現金價值，每年保證回報率分別有2.8厘（以港元投保）及3.27厘（以美元投保），一筆過預繳兩年保費，每年保證回報率則為2.82厘（以港元投保）及3.3厘（以美元投保）。入場費方面，該產品最低年繳保費2,500美元或2萬港元。

網上壽險公司Blue的5年期的儲蓄保單，需以美元投保，最低整付保費4,000美元（約3.12萬港元）。5個保單年度內，保證派息率按年遞增，介乎2至4.05厘，持有5年至保單期滿，平均每年保證派息率2.6厘。

【食息提案3】債券基金

政府每次發行iBond時均表示，其中一個目的是促進零售債券市場發展，皆因大部分企業債入場金額門檻高，只接受機構投資者或私人銀行客戶認購，一般小投資者很難買到。小投資者只好投資債券基金或債券ETF，間接地投資債券市場。

投資者在坊間的基金投資平台如Fundsupermart，可找到一些主打派高息的債券基金，提供定期現金派息，派息頻率由每年、每半年、每季到每月也有，入場費低至8,000港元。有部分基金的年化股息率更達9厘，不過高息背後，全因基金投資了一些沒有投資級別的內房債券，投資風險相當高。

部分債券基金投資在沒有投資級別的內房債券，故能派發高息，投資風險相對高。

投資者必須留意，債券基金及債券ETF並不等於債券，基金及ETF價格可升亦可跌，投資者沽出時有可能蒙受價格損失；債券基金亦可以從基金資本中支付派息，即動用投資者自己的本金派息給自己。

【食息提案4】高息股票

自從滙豐控股（00005）宣布不派股息，傷透股民心，不少「食息一族」開始對買股票收息存有戒心。期望收息的投資者宜物色業務風險較低的公用股，例如中電控股（00002）、港燈（02638）、香港電訊（06823）及粵海投資（00270）等，這些公司均有電力、電訊及水務的專營權，不易受到外來競爭之餘，經濟不景下市民仍要使用其服務，故較能維持派息水平。

電力、電訊及水務公司享有專營權，經濟不景下市民仍要使用其服務。

以今日（11月3日）收市價計，以上幾隻公用股的股息率均有4至6厘；除了中電每手入場費要3.6萬元，其餘3隻股票3萬元之內已買到，港燈每手入場費更不足4000元。當然，投資者買股票前記得做好功課，了解公司業務及業績表現。股價可升亦可跌，投資者沽貨時有可能蒙受價格損失。

各類產品優點及缺點

  優點 缺點
外幣定存 入場門檻低，起存額低至1萬元人民幣；可因應資金需要決定存款期。 人民幣滙價可升可跌，一旦人民幣貶值，兌回港元有機會承受損失。
儲蓄保險 由保險公司代為投資，適合無暇投資或不擅投資的人士。 需要供款數年後才派息；儲蓄保險並非存款產品，不受存款保障計劃所保障。
債券基金 債券基金入場費低；可隨時沽出，投資期靈活。 基金價格可升亦可跌；派息可從債券基金資本中支付。
高息股票 股息率普遍達4厘；可隨時沽出，投資期靈活。 股價可升亦可跌；視乎業績，上市公司可能削減派息，或完全不派息。

一文睇清iBond認購3大注意事項　留意豁免哪些手續費？請看【下一頁】

 

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責任編輯：葉卓偉

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