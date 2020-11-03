品牌授權及知識產權戰略與管理工作坊　聆聽專家真知灼見

香港政府早在5、6年前積極推動香港成為亞洲區的國際品牌授權及知識產權貿易中心，現時已有不少國際授權商及授權代理商選擇香港作為策略基地。有鑑於此，亞洲授權業協會作為主辦機構，聯同法國里昂商學院及香港理工大學管理及市場系共同策劃，由亞洲授權業協會成功向香港特別行政區政府工業貿易署申請「工商機構支援基金」資助，進行品牌授權及知識產權買賣及管理研究項目，並將舉辦「品牌授權及知識產權戰略與管理」工作坊，邀請品牌授權及知識產權的專家和學者分享真知灼見。

零售產品藉着授權品牌合作，吸引消費者的成功案例比比皆是。在國際市場上，品牌授權已經非常成熟，所產生的銷售金額及授權金額數量驚人。中國的品牌授權市場仍處於起步階段，但以其龐大的內銷市場及「一帶一路」戰略所覆蓋的海外市場計，品牌授權潛力無限。

根據中國玩具和嬰童用品協會品牌授權專業委員會的《2020中國品牌授權行業發展白皮書》顯示，2019年中國品牌授權商品零售額已達人民幣992億元，較2018年增長15.9%，而授權金額僅38.2億元，利用品牌授權發展品牌及業務的項目為2006項（較2018年增加36.2%）。

品牌授權業務複雜 國內藍海市場潛力大

要開展品牌授權業務並取得成功，絕不簡單。成功的品牌授權戰略涉及品牌管理、品牌資產管理和持續性發展、財務管理、風險管理及複雜的法律要求。但國內絕大部分的品牌授權商（買賣雙方）都是新手，他們極需增加品牌授權業務管理及維護等方面的知識。因此，亞洲授權業協會主辦、法國里昂商學院及香港理工大學管理及市場系共同合辦品牌授權及知識產權買賣及管理研究項目。該研究項目會分析中國、印尼、新加坡、泰國及馬來西亞等地的案例，亦會與企業進行訪談，並開展消費者授權品牌產品及服務的調查，更舉辦連串的品牌授權工作坊和國際品牌授權業務峰會。

在11月將會率先舉辦第一場「品牌授權及知識產權戰略與管理」工作坊，邀請了亞洲授權業協會創會會長陳立邁博士、亞洲動畫多媒體有限公司行政總裁錢國棟、廣州藝洲人品牌管理股份有限公司總裁吳創宇博士及國際影業有限公司總經理近藤 努，分享全球品牌授權概況、中國品牌授權市場的機遇和挑戰，更以亞洲卡通授權業務的案例進行分析。

在此刊物上／活動內（或項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府或工商機構支援基金評審委員會的觀點。

「品牌授權：揚帆出海•業務暢擴」工作坊預告

工作坊（一）：品牌授權及知識產權機遇篇

工作坊（二）：品牌授權：談判和法律篇

工作坊（三）：品牌及品牌授權：戰略及管理篇

工作坊（四）：品牌授權：財務篇

工作坊（五）：品牌授權：發展篇

工作坊（六）：品牌授權：維護及風險篇

工作坊將於2020年11月、12月及2021年1月、7月、8月和9月舉行。