【航空告急】繼國泰、怡中航空服務擬重組　下月裁340人、延長無薪假

▲ 繼國泰航空（00293）後，專責香港機場地勤服務的怡中航空服務亦宣布重組計劃。

本港航空業復甦緩慢，繼國泰航空 （00293） 後，專責香港機場地勤服務的怡中航空服務亦宣布重組計劃。據本地傳媒引述怡中航空服務行政總裁樂衛向員工發的內部信指，怡中航空服務下月將有約340名員工離職，並將無薪假計劃延長至明年3月，惟若業務狀況未有改善，明年可能需要向現有僱傭合約作出調整。

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怡中航空服務指，今明兩天將聯絡受影響員工，並會遵守合約條款，亦會為離職員工提供特惠補償金，以及在可行情况下提供包括怡和集團在內的其他就業機會。樂衛指，當航班量增加，需要重新招聘時，被裁員工將成為首批聯繫人士。

每月成本為收入兩倍以上

怡中航空服務為怡和集團與中國航空的合資公司。樂衛表示，公司主要業務以旅客服務為主，自2月疫情以來，公司處理的客機數量一直處於低流量狀態，10月的航班量僅為疫情前正常數量的17%，當中大多數僅為運載貨物，現時每月的成本是每月收入的兩倍以上。

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他又指，年內已竭盡所能去拯救公司，包括動用現金儲備、削減開支、推行無薪假期以及參與政府的保就業計劃，惟保就業計劃將於11月底結束，加上預計未來一年航空業沒有復甦跡象，即使公司需要大幅增加借貸，但仍不足以令公司維持業務運作，考慮不同方案後，只能決定重組。

樂衛指，下月將有約340名同事離職，少數同事有停薪留職的選擇，將在航班量開始恢復時返回現有崗位，只是若選擇離職，仍可獲得與其他離職同事相同的待遇。

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編輯：袁諾曦