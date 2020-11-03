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【港股追蹤】備受大行看好 舜宇股價突破橫行區

股樓投資 14:07 2020/11/03

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蘋果公司（Apple）上月發布新手機產品後反應理想，令手機設備股股價表現保持硬淨。其中以行業龍頭舜宇光學（02382），今早急升超過8%，突破橫行區，升穿140元大關，成為早市表現最佳的恒指成分股。

舜宇以往主要客戶為內地幾間大型手機生產商，故市場一直未將其定位為「蘋果受惠股」，惟摩根大通最新報告表示，舜宇爭取蘋果公司旗下iPad鏡頭項目進展良好，未來甚至有機會進一步爭取iPhone鏡頭訂單。

【港股追蹤】產品需求增加 紙業股有望繼續炒起，詳情請按見下頁

該行指，透過供應鏈渠道了解到，舜宇在爭取iPad的鏡頭項目進展順利。相信出貨量將可在2021年初開始，料下一個里程碑，將是公司在順利執行iPad鏡頭後，能否從邢獲得未來iPhone鏡頭業務的機會。

摩通假設舜宇將在不久將來開始對iPhone鏡頭進行採樣，並嘗試在2022年開始批量生產和交付iPhone鏡頭。認為基本面持續良好，在華為減產下失去的訂單，對其影響也未必太大，重申對集團「增持」評級，給予目標價155元，相當於明年預測市盈率約26倍。

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記者：葉志偉

 

 

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