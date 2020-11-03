【美國大選】9400萬人已提前投票 料至投票日破億

▲ 佛羅里達大學的選舉項目的負責人預計，今年將有1億人提前投票，投票率可達67%，總投票人數可達1.5億人。

美國大選即將舉行，今年受疫情影響，多個州分的選民可採取郵寄選票方式投票，至今已有9400萬投票，比上屆大選多5000萬人，創歷史新高，更佔上屆投票率68.2%。佛羅里達大學選舉項目負責人預計，今年將有1億人提前投票，投票率可達67%，總投票人數可達1.5億人。

佛羅里達大學的選舉項目（Elections Project）主管、政治學教授麥克唐納（Michael McDonald）預料，佛羅里達州的選票緊隨其後，分別為970萬和870萬；北卡羅來納州截至當地時間周二（3日），將錄得1億人提前投票。他預計，今年投票率達67%，總投票人數可達1.5億人，甚至更多，將超過上屆大選約1.3億人投票的記錄。

截至周一，德克薩斯州的選民投票率已經超過上屆的8.3％。蒙大拿州、內華達州、華盛頓州、佛羅里達州、佐治亞州和北卡羅來納州的投票率，都比四年前超過90％。

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到目前為止，加利福尼亞州已有超過1,120萬選民提前投票，人數最多。德克薩斯州和則有450萬人提前投票。麥克唐納曾對霍士新聞指出，部分州分修訂法例，方便選民在疫情大流行下投票，至今已寄出9100萬張郵寄選票。

目前，提前投票的人數中，有6000萬人是郵寄選票方式投票，有3400萬人是親身投票。

報道指出，根據加利福尼亞州、科羅拉多州等多個州分的數據顯示，民主黨共申請2500萬張選票，但共和黨只申請1480萬張選票，兩黨相差1000萬張選票。

惟麥克唐納提醒，往年民主黨人都在提前投票階段領先，不代表共和黨人不會在投票日後來居上。

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責任編輯：葉芷樺