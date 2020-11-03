【美國大選】近億人提前投票 料推高整體投票率至67%

▲ 佛羅里達大學的選舉項目的負責人預計，今年將有1億人提前投票，投票率可達67%，總投票人數可達1.5億人。

美國大選投票展開，今年受新冠肺炎疫情影響，多個州分的選民都開始提前投票，至今已有近1億人投票，比上屆大選多逾5000萬人，創歷史新高。佛羅里達大學選舉項目（Elections Project）主管、政治學教授麥克唐納（Michael McDonald），今年投票率可達67%，總投票人數可達1.5億人。

根據佛羅里達大學的選舉項目（Elections Project），加州已有超過1,209萬選民提前投票，人數最多；德州和佛羅里達州的選票緊隨其後，分別為972萬和897萬。

麥克唐納估計，今年整體投票率達67%，總投票人數可達1.5億人，甚至更多，將超過上屆大選約1.3億人投票的記錄。

目前德州、夏威夷州、華盛頓州及蒙大拿州的投票人數均已超越上屆總投票人數，分別多8%、10%、5%及2%。

亞利桑那州、俄勒岡州、內華達州、佛羅里達州、佐治亞州、北卡羅來納州及科羅拉多州的投票數字，已達4年前該州總投票人數的逾9成。

【美國大選】今屆大選結果料遲到 選舉當晚難定輸贏 【下一頁】

麥克唐納曾對霍士新聞指出，部分州分修訂法例，方便選民在疫情大流行下投票，至今已寄出9,100萬張郵寄選票。

目前，提前投票的人數中，約6,400萬人是郵寄選票方式投票，約3,600萬人是親身投票。

惟麥克唐納提醒，往年民主黨人都在提前投票階段領先，但這不代表共和黨人不會在投票日後來居上。

【美國大選】上屆大選少數準確民調：特朗普輕鬆連任 【下一頁】

責任編輯：葉芷樺