【美國大選】提前投票人數破紀錄 料至投票日破億

▲ 佛羅里達大學的選舉項目的負責人預計，今年將有1億人提前投票，投票率可達67%，總投票人數可達1.5億人。

美國大選即將舉行，今年受疫情影響，多個州分的選民都開始提前投票，至今已有9400萬人投票，比上屆大選多5000萬人，創歷史新高。佛羅里達大學選舉項目（Elections Project）主管、政治學教授麥克唐納（Michael McDonald），今年將有1億人提前投票，投票率可達67%，總投票人數可達1.5億人。

根據佛羅里達大學的選舉項目（Elections Project），加利福尼亞州已有超過1,120萬選民提前投票，人數最多；德克薩斯州和佛羅里達州的選票緊隨其後，分別為971萬和897萬。

麥克唐納估計，截至當地時間周二（3日），將錄得1億人提前投票。他預計，今年投票率達67%，總投票人數可達1.5億人，甚至更多，將超過上屆大選約1.3億人投票的記錄。

截至周一，德克薩斯州的選民投票人數已經超過上屆總投票人數約8％。蒙大拿州、內華達州、華盛頓州、佛羅里達州、佐治亞州和北卡羅來納州目前的投票數字，已達四年前該州總投票人數的90％。

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麥克唐納曾對霍士新聞指出，部分州分修訂法例，方便選民在疫情大流行下投票，至今已寄出9,100萬張郵寄選票。

目前，提前投票的人數中，有6,000萬人是郵寄選票方式投票，有3,400萬人是親身投票。

惟麥克唐納提醒，往年民主黨人都在提前投票階段領先，但這不代表共和黨人不會在投票日後來居上。

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責任編輯：葉芷樺