【美國大選】今屆大選結果料遲到 選舉當晚難定輸贏

美國總統大選當地時間周二（3日）展開，美國50州及哥倫比亞特區將於本港時間周三（4日）起陸續開票。但受新冠肺炎疫情影響，今屆大選的郵寄投票數字創新高，點票時間或較長，料未能於選舉當晚揭曉結果。

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由於選票數量龐大，歷屆美國大選都無法在選舉當晚，完成所有選票的點票工作。但通常可點算出足夠票數來確定誰人取勝。再加上美國大選採用選舉人團（electoral college）制度，如有候選人取得270張選舉人票，已經達到勝選門檻。

但今屆大選在疫情影響下，以郵寄方式投票的選民大增。由於選舉官員需要進行較多程序來核實選票，包括核對選票上的簽名及地址，統計時間會較長。佛羅里達等州分會於選舉日之前處理郵寄選票，但部分州就要在選舉日才作處理，導致較遲才可完成點票。

如選民在選舉日前郵寄選票，即使部分選票要在選舉日數天後，當局才可收到選票，有一半州分也會列為有效選票計算。

再加上有部分選民或已提前投票，但其後再次投票，以更改其提前投票選擇。選舉官員需要再次核實選票，確保同一名選民不會重覆投票。上述情況也會導致點算選票的時間增加。

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值得留意的是，如候選人於部分州的得票差距太小，可能要尋求法院判決，將會進一步延遲取得大選結果。例如2000年的美國大選，共和黨候選人（George W. Bush）與民主黨候選人戈爾（Al Gore），在決勝負的佛羅里達州票數僅相差537票。票數出現爭議，要交由聯邦法院裁決，經歷36天才宣布小布殊勝出。

選舉創新與研究中心（Center for Election Innovation and Research）創辦人貝克爾（David Becker）更表示，今屆大選如要取得準確結果，很可能較過往任何一次大選需時更長。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 今屆美國總統大選的郵寄投票數字創新高，點票時間或較長，料未能於選舉當晚揭曉結果。