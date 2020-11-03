  • 25°C
香港時間 : 20201103日 (二) 15:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】今屆大選結果料遲到 選舉當晚難定輸贏

環球政治 14:01 2020/11/03

分享：

美國總統大選當地時間周二（3日）展開，美國50州及哥倫比亞特區將於本港時間周三（4日）起陸續開票。但受新冠肺炎疫情影響，今屆大選的郵寄投票數字創新高，點票時間或較長，料未能於選舉當晚揭曉結果。

【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽 【下一頁】

【美國大選】關鍵搖擺州提前投票率低 反有利特朗普？【下一頁】

由於選票數量龐大，歷屆美國大選都無法在選舉當晚，完成所有選票的點票工作。但通常可點算出足夠票數來確定誰人取勝。再加上美國大選採用選舉人團（electoral college）制度，如有候選人取得270張選舉人票，已經達到勝選門檻。

但今屆大選在疫情影響下，以郵寄方式投票的選民大增。由於選舉官員需要進行較多程序來核實選票，包括核對選票上的簽名及地址，統計時間會較長。佛羅里達等州分會於選舉日之前處理郵寄選票，但部分州就要在選舉日才作處理，導致較遲才可完成點票。

如選民在選舉日前郵寄選票，即使部分選票要在選舉日數天後，當局才可收到選票，有一半州分也會列為有效選票計算。

再加上有部分選民或已提前投票，但其後再次投票，以更改其提前投票選擇。選舉官員需要再次核實選票，確保同一名選民不會重覆投票。上述情況也會導致點算選票的時間增加。

【美國大選】特朗普拜登勝負若難定 選後亂局會否重演？ 【下一頁】

值得留意的是，如候選人於部分州的得票差距太小，可能要尋求法院判決，將會進一步延遲取得大選結果。例如2000年的美國大選，共和黨候選人（George W. Bush）與民主黨候選人戈爾（Al Gore），在決勝負的佛羅里達州票數僅相差537票。票數出現爭議，要交由聯邦法院裁決，經歷36天才宣布小布殊勝出。

選舉創新與研究中心（Center for Election Innovation and Research）創辦人貝克爾（David Becker）更表示，今屆大選如要取得準確結果，很可能較過往任何一次大選需時更長。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

今屆美國總統大選的郵寄投票數字創新高，點票時間或較長，料未能於選舉當晚揭曉結果。

相關文章

【美國大選】上屆大選少數準確民調：特朗普輕鬆連任
今日
【美國大選】上屆大選少數準確民調：特朗普輕鬆連任
【美國大選】全球過百億投注額 有人押注千萬拜登贏
今日
【美國大選】全球過百億投注額 有人押注千萬拜登贏
【美國大選】佩洛西：如有爭議 眾議院會決定誰當選
今日
【美國大選】佩洛西：如有爭議 眾議院會決定誰當選
【美國大選】關鍵搖擺州提前投票率低 反有利特朗普？
今日
【美國大選】關鍵搖擺州提前投票率低 反有利特朗普？
【美國大選】搖擺密歇根州民眾清晨排隊買槍 憂大選釀暴亂
今日
【美國大選】搖擺密歇根州民眾清晨排隊買槍 憂大選釀暴亂
選舉 疫情 特朗普 拜登 美國 總統大選 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】9400萬人已提前投票 料至投票日破億

下一篇文章

【美國大選懶人包】種族示威不斷 拜登力撐 特朗普要止暴制亂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍
【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍
【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰
【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間15:00）
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽