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【螞蟻上市】監管機構視螞蟻為金融企業　若變回舊經濟螞蟻估值大縮水？

股市 11:17 2020/11/04

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螞蟻集團上市前夕，馬雲等被監管約談，會否影響螞蟻上市及螞蟻估值？

螞蟻集團 （新上市編號：06688）  上市煞停，中國證監會等4大監管機構，對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。彭博引述消息人士報道，監管部門稱將把螞蟻集團視為金融控股公司，需遵守與銀行類似的資本和槓桿監管規定。

螞蟻IPO據報至少延遲半年，螞蟻集團捲土重來之時，可能已由金融科技公司變成金融公司，對螞蟻集團估值相信造成重大影響。

螞蟻高層馬雲遭4監管機構約談？ 詳見【下一頁】

螞蟻集團靠支付寶起家，但目前微貸科技收入佔比已超支付服務。今年上半年，微貸科技佔總收入達39.4%，而數字支付與商家服務僅佔35.9%，後者增速已呈放緩。

螞蟻集團各業務收入趨勢

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螞蟻代表性信貸產品有「花唄」、「借唄」，其主要服務消費信貸及小微經營者信貸需求，螞蟻近兩年大力推廣兩項產品，令其促成的信貸規模不斷擴大。截至6月底，螞蟻促成的消費信貸餘額為1.7萬億元，小微經營者信貸餘額為0.4萬億元。 規模之大，已引起監管當局的注意。

新規對螞蟻造成實質衝擊

人民銀行及銀保監最新發布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》徵求意見稿明確，小貸公司開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低30%。辦法對螞蟻集團構成實質性衝擊。螞蟻集團近年力推聯合貸款業務模式，即以子公司花唄及借唄與金融機構（銀行、信託）共同出資發放貸款。

雖然螞蟻招股說明書未明確其與金融機構出資比例的情況，但按其披露的「至2020年上半年，由金融機構進行放款或已實現的資產證券化的比例合計約為98%」來看，螞蟻聯合貸款的出資佔比極低。

分析指出，出資比例30%意味著這都是螞蟻的自營資金，是要消耗資本金的，螞蟻必須要大額注資。這意味螞蟻未能模式可能需要由輕資產轉為重資產。

拆解螞蟻集團賺錢引擎，詳見【下一頁】

科技企業估值遠高於金融企業

值得留意，除了螞蟻業務發展可能受影響力外，若果監管機構將螞蟻視為金融機構，市場可能將螞蟻的定位從科技企業變回金融機構。螞蟻集團一直以科技企業自居，此前據報要求投行安排科技分析員覆蓋公司股票，而非銀行分析員。事實上，科技企業比金融企業的估值高得多。螞蟻上市的估值高達3100億美元（2.4萬億元），比任何內銀的市值還要高。以工行 （01398） 為例，該股A+H股的市值亦僅約2515億美元，明年預測市盈率僅5.03倍，與科技股的估值可謂差天共地。若螞蟻變為金融企業，估值可能大打折扣。

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編輯：吳敏芳

香港股票 股票 螞蟻集團（06688） 螞蟻集團（滬：688688） 中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行 國家外匯管理局 中國證監會 支付寶

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