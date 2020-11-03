【螞蟻上市】監管機構據報視螞蟻為金融企業　若變回舊經濟螞蟻估值會否縮水？

▲ 螞蟻集團上市前夕，馬雲等被監管約談，會否影響螞蟻上市及螞蟻估值？

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市前夕，中國證監會等4大監管機構，對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。彭博引述消息人士報道，監管部門稱將把螞蟻集團視為金融控股公司，需遵守與銀行類似的資本和槓桿監管規定。若螞蟻集團由金融科技公司，變成金融公司，對螞蟻集團估值，會否造成重大影響？

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螞蟻集團靠支付寶起家，但目前微貸科技收入佔比已超支付服務。今年上半年，微貸科技佔總收入達39.4%，而數字支付與商家服務僅佔35.9%，後者增速已呈放緩。

螞蟻集團各業務收入趨勢

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螞蟻代表性信貸產品有「花唄」、「借唄」，其主要服務消費信貸及小微經營者信貸需求，螞蟻近兩年大力推廣兩項產品，令其促成的信貸規模不斷擴大。截至6月底，螞蟻促成的消費信貸餘額為1.7萬億元，小微經營者信貸餘額為0.4萬億元。 規模之大，已引起監管當局的注意。今次四大監管機構在螞蟻集團上市前夕，高調約談螞蟻集團管理層，分析相信螞蟻未來可能受到更嚴格的監管。

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科技企業估值遠高於金融企業

值得留意，除了螞蟻業務發展可能受影響力外，若果監管機構將螞蟻視為金融機構，哪麼市場又應否將螞蟻的定位從科技企業變回金融機構？螞蟻集團一直以科技企業自居，此前據報要求投行安排科技分析員覆蓋公司股票，而非銀行分析員。事實上，科技企業比金融企業的估值高得多。螞蟻上市的估值高達3100億美元（2.4萬億元），比任何內銀的市值還要高。以工行 （01398） 為例，該股A+H股的市值亦僅約2515億美元，明年預測市盈率僅5.03倍，與科技股的估值可謂差天共地。若螞蟻變為金融企業，估值方面或要打折扣。

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編輯：吳敏芳