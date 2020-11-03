【本地薑】港遊戲初創融入本土情懷　開發原創武俠手遊

▲ 遊戲製作人李軍（Silva）在本地創辦遊戲工作室，與團隊花費一年創作《打工英雄傳》原創遊戲，並計劃在今年11月底，推出系列第二部遊戲《香城風雲》。

不少年輕人因為熱愛打機而進入遊戲行業，本地有一群年輕人，不甘於職場上的平凡，決意辭職投身高風險的遊戲行業，並創作出武俠主題手遊《打工英雄傳》。該遊戲融入香港文化特色，推出後引起一眾玩家注意，最近團隊更有意開拓鄰近地區市場。遊戲製作人之一李軍（Silva）認為，市場競爭漸趨激烈，只有極具創意特色的遊戲，才能吸引玩家目光，避免在市場上迅速被淹沒。

Silva表示，創辦遊戲工作室的原意，是希望設計一款自己喜歡玩，同時能夠賺到錢的遊戲。2017年，他夥拍幾位遊戲公司舊同事，以15萬元開發遊戲。他指出，因創作成本不足，有些同事更需要一邊打工，一邊編寫遊戲，最終花費一年時間，推出《打工英雄傳》原創遊戲。

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遊戲以80年代香港作為背景，玩家需要扮演不同角色，同時化身為武林中人，需要一邊打工一邊在江湖上闖蕩。Silva解釋，該遊戲以自身經歷作為設計靈感，「不少人要為現實低頭打工賺錢，而闖蕩江湖代表追求夢想的過程，希望可以勾起玩家共鳴。」

Silva又稱，遊戲推出一年內，已錄得30萬下載量。他指，在沒有任何廣告宣傳下，單靠遊戲本身吸引玩家，能夠獲得數十萬下載量的成績已經不錯。遊戲充滿本土特色，也能吸引其他地區玩家，除了本地玩家以外，幾乎近5成玩家來自台灣。Silva表示，至今遊戲已達到收支平衡，當中廣告收入佔4成，其餘6成為應用內付費（in-app purchase）收入。

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承接舊作精隨 11月將推出第二部《香城風雲》

他透露，目前第二部《香城風雲》遊戲已製作完成，即將在本月推出測試版，預計11月底推出市場。新作會加入更多不同元素，例如提供多人混戰、新增故事情節、玩家結交伴侶等功能。Silva表示，「初創不及大型遊戲製作公司，各項資源較為短缺，雖然遊戲畫面及動態可能不夠豐富，但會着重加強遊戲及故事性。」此外，為保持市場競爭力，未來會不斷為舊款遊戲推出更新，以免日後遭受市場淘汰。

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本地市場規模始終有限，不少遊戲初創會將市場放眼於國際。Silva表示，有意吸納新加坡、馬來西亞等地玩家，「因當地不少華人認識武俠文化，相信遊戲對他們而言，同樣具有吸引力。」他指，要打入不同地區市場，首先要在遊戲加入當地文化特色，讓玩家產生共鳴和興趣。雖然內地市場龐大，不過Silva指出，要進入當地市場不易，因內地限制較多，遊戲不能包含過於色情、暴力等畫面。此外，在內地上架，遊戲需要取得版號，審核程序較為複雜，但未來有機會仍會作出嘗試。

新冠肺炎疫情帶動宅經濟，遊戲產業因而迅速發展，Silva認為這是一個機會，未來會繼續推出《打工英雄傳》遊戲系列，擴展各地玩家。早前，該公司入選創意香港贊助的第2屆「香港遊戲優化和推廣計劃」，並獲得40萬港元資金。Silva計劃將獎金作為推廣費用，並在Google、Facebook等平台投放廣告，或聘請本地KOL宣傳，冀透過不同途徑，增加遊戲曝光率。

記者：李寶如