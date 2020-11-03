【MagSafe】蘋果予第三方製造商MagSafe設計指南　呼籲製造更多配件

▲ 蘋果為更多用戶使用MagSafe功能，近日終正式向第三方，開放了MagSafe的配件設計指南。

蘋果（Apple）在上月發表iPhone 12同時也推出新產品「MagSafe」無線充電器，雖然MagSafe被爆出問題多多，但因為磁吸的特性、提供15W充電功率、及可附加護殼和銀包等，引來不少人關注。而蘋果為更多用戶使用MagSafe功能，近日終正式向第三方，開放了MagSafe的配件設計指南。

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Twitter用戶Gustavo Fontana日前在網上，公開一份《蘋果設備配件設計指南》的PDF文件。文件主要介紹MagSafe可使用的磁鐵類型、方向、以及蘋果規定的其它設計細節，涵蓋了特定的位置、尺寸等。例如MagSafe保護殼厚度，不得超過2.1毫米，否則配件難以牢固地磁吸住。同時，帶有磁力的手機殼不能干擾無線充電，也不能干擾銀包裡的磁條卡，而蘋果將有專門的測試協議供廠商使用。

而磁鐵方面，蘋果更有特殊要求。蘋果指定N45SH NdFeB、具有7~13 μm的NiCuNi鍍層。卸下的力度要達到800gf，最大不超過1100gf 。

若配件製造商如果想在配件上加入MagSafe功能，就必須遵守蘋果的指南及原則，更多詳盡資訊，可下載及查看完整的PDF文件「https://developer.apple.com/accessories/Accessory-Design-Guidelines.pdf」。

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責任編輯：曾曉汶