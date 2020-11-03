▲ 【美國大選】上屆大選少數準確民調：特朗普輕鬆連任

美國大選當地時間11月3日（周二）展開，美國50個州份及哥倫比亞特區會在香港時間11月4日（周三）起陸續開票。上屆少數準確預測選舉結果的民調Trafalgar，再次預計特朗普當選總統，而且可以輕鬆連任。Trafalgar亦準確預測2年前的中期選舉結果，惟其民調被評為較低等級的「C-」。

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Trafalgar創辦人Robert Cahaly表示，特朗普今年在威斯康星州（10票）、賓夕凡尼亞州（20票）、佛羅里達州（29票）、亞利桑那州（11票）的優勢更明顯，強調特朗普有很多「害羞的」支持者不願接受訪問。有見及此，Trafalgar與一般民調不同，會同時問到受訪者怎麼預測鄰居的投票意向。

Trafalgar上周公布最新民調，顯示特朗普支持度為48.4%，民主黨總統候選人拜登稍為落後，支持度只有47.6%。惟根據民調評級較高的路透社/Ipos最新民調，指兩人在佛州、北卡羅來納州（15票）和亞利桑那州，支持率仍勢均力敵。

民調網站Real Clear Politics綜合多個民調預測，拜登平均支持度為50.7%，特朗普為44.0%，誤差範圍介乎2個百分點至3.7個百分點。

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責任編輯：鄧燕君