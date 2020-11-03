【雙11】雙11首日　雷蛇於天貓和京東的銷售額增長約3倍

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【汽車股】吉利再升7%、比亞迪倒跌2% 大和批新能源車國策過於進取（第三版）
雷蛇 （01337） 公布，剛過去的「雙11開門紅首戰」中表現出色，外設產品GMV突破5,000萬元人民幣，於天貓和京東的銷售額按年分別增長312%和268%。
其中，Razer DeathAdder系列滑鼠單日銷量突破20萬件；Razer Basilisk X HyperSpeed遊戲滑鼠單日銷量突破5萬件；Razer Viper Ultimate遊戲滑鼠單日銷量突破6萬件，並於天貓及京東銷量排行榜位居榜首。
遊戲鍵盤方面，Razer BlackWidow系列遊戲鍵盤單日銷量突破1.5萬件，Razer Huntsman系列遊戲鍵盤單日銷量突破8,000件。
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編輯：陳韻妍