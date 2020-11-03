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【美國大選】全球過百億投注額 有人押注千萬拜登贏

環球政治 13:17 2020/11/03

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【美國大選】全球過百億投注額 有人押注千萬拜登贏

美國大選即將舉行，外界關注美國大選是由美國總統特朗普勝出，抑或是民主黨總統候選人拜登，英國博彩業界估計，全球就美國大選的投注總額達約10億英鎊（即約100億港元）。在賠率方面，拜登在美國大選勝選機會較高，有人重飛押注拜登贏，投注高達130萬美元（即約1,014萬港元）。

美國大選幾時知結果？開票時間表一覽 【下一頁】

路透社報道指，英國博彩公司立博集團 （Ladbrokes Coral）政治博弈主管沙迪克（Matthew Shaddick）指，估計全球在美國大選的投注總額達約10億英鎊（即約100億港元），而民調與賠率反映的大選結果，卻不盡相同。

沙迪克指出，不少民調顯示，拜登會在搖擺州分佛羅里達州（29張選舉人票）獲勝，但按照多個投注網站所顯示的賠率，特朗普的贏面較大。

以下為部份搖擺州的賠率

    點擊圖片放大
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根據英國投注網站Smarkets最新數據顯示，拜登勝選機率達66.23%，較早前下滑近兩個百分點；特朗普勝選機率達34.25%，較早前上升近3個百分點。

英國投注網站Betfair Exchange亦指，看到最近有不少人投注特朗普，特朗普的賠率有所下滑。

美國大選開票當晚有何要注意？話你知勝負怎決定 【下一頁】

Betfair指，有人重飛押注拜登贏，投注高達130萬美元（即約1,014萬港元），一旦拜登勝選，該人士可獲得154萬英鎊（即約1,540萬港元）。

Betfair指，今次選舉有望成為該平台有史以來，投注額最大的博彩活動，投注額累計達2.71億英鎊。Betfair指，會一直接受下注，直到結果公佈為止，並料投注額可達4億英鎊大關，是2016年的兩倍。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：林嘉莉

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