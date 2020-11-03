【英國疫情】利物浦推大型病毒檢測 之後每2周可再驗

英國政府周日起對英格蘭地區實施封城，以遏止新冠肺炎蔓延。在區內災情最嚴重的利物浦（Liverpool），當局將推動大規模病毒檢測，是英格蘭首次有城市進行相關大型計劃。不管有否病徵，任何在利物浦居住或工作的人均可參與。

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英國政府表示，利物浦的檢測計劃將在本周五（6日）開始，在全市各處設立檢測站，提供PCR拭子檢測和新的橫向流動檢測（lateral flow tests），後者毋須利用實驗室，可於1小時內得知結果。

民眾不論有否新冠肺炎病徵，都可以參與檢測，可以預先網上預約，或等待市政府發出檢測邀請。如果民眾之後希望再次接受檢測，可每隔2周進行1次。

英國政府期望，可以在聖誕節前完成為數以百萬人檢測，盡早辨識出感染者，從而截斷傳播鏈。而當局將動員2,000名軍人，協助檢測用具和樣本的物流送遞。

利物浦是英格蘭的疫情重鎮，更是死亡率最高的地方，一周錄得1,754宗新增死亡病例，遠高於英格蘭整體平均值的153宗。

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責任編輯：陳啟賢