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【港股追蹤】產品需求增加 紙業股有望繼續炒起

股樓投資 13:13 2020/11/03

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下周便是內地電商每年大肆宣傳的「雙11」促銷活動，電商平台各出其謀爭生意，競爭激烈。但可以肯定的是，相關行業例如紙箱的產品需求將會相當龐大，故資金今日向相關股份埋手。兩大龍頭玖龍紙業（02689）及理文造紙（02314），早市分別急升5%及2.4%。

玖龍紙業早前公布，自上周一（10月26日）起，地牛、地再、江再價格上調每噸50元（人民幣，下同），白板紙價格每噸調升100元。為短短一星期內，東莞玖龍第二次將產品價格提升，反而市場需求驚人。

【行業分析】雙11購物節來臨 阿里京東勢搶份額，詳情請按【見下頁

國家統計局資料顯示，2020年10月中旬與10月上旬相比，全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格中，紙漿價格上漲15.9元，期間上升0.4%；瓦楞紙價格則上升41.8元，漲幅達1.1%。

瓦楞紙方面，與去年10月中旬每噸3,325元/噸的價格相比，同比升幅更達11.53%。但作為原材料的紙漿，與去年10月上旬相比，同比反而下跌3.3%，顯示造紙企業受惠產品價格上升之餘，成本未必有太大提升。

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記者：葉志偉

 

 

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