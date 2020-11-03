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【阿里巴巴股價】阿里巴巴：中美連繫強難脫鈎　特別關注東南亞市場

新經濟追蹤 13:06 2020/11/03

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阿里巴巴高級副總裁兼企業融資總監姚允仁指，中國正轉型為消費社會，長遠對中國經濟有信心。

中美角力延伸至科技戰，上市在即的螞蟻集團 （新上市編號：06688） 及阿里巴巴 （09988） 亦面對美國潛在制裁的風險。阿里巴巴高級副總裁兼企業融資總監姚允仁表示，雖然中美由貿易蔓延至國家安全及軍事程度，但中國自美國進口的貨品總額達逾千億美元，雙方連繫仍然強勁，難以脫鈎。

螞蟻集團追揸沽攻略，詳情看【下一頁】

他又指，阿里巴巴會在全球尋找投資機會，特別關注中國及東南亞，併購策略目標需要考慮相關投資能鞏固集團核心業務，包括吸納新顧客及改善客戶體驗。

對於疫情加速數碼化發展，姚允仁指，科技應用將成新常態，相信雲計算行業會受惠。他續指，中國正採取針對性措施刺激經濟增長，特別加強高科技、5G、電動車等領域發展，中國正轉型為消費社會，長遠對中國經濟有信心。

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編輯：袁諾曦

香港股票 螞蟻集團（06688） 經濟 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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