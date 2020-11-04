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【業績】聯想股價飈一成　中期多賺44%創新高獲大行唱好　（第三版）

股市 15:11 2020/11/04

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聯想集團 （00992） 中期盈利按年升44%至5.23億美元，創歷史新高，並分派中期息每股6.6仙，較去年同期增4.76%。若單計第二季，聯想集團純利3.1億美元，按年增長53%。

多間大行在績後唱好聯想，聯想股價今日造好，現升逾一成，報5.41元，成交額5.27億元。美銀報告指出，聯想第二財季盈利創新高，高於該行及市場預期35%及50%，主要因為個人電腦需求反彈及成本控制所帶動。該行將聯想評級由「中性」上調至「買入」，目標價由5.05元升至6.2元。

聯想集團上季個人電腦業務收入、除稅前溢利分別按年增長7.6%、18.2%，至115億美元、7.23億美元。聯想集團首席執行官楊元慶表示，預計2020年全球個人電腦市場規模可增至3億部，疫情驅動下，每部家庭一部電腦已轉變為人手一部電腦，料明年個人電腦市場仍可錄得5%至10%的增長，過去兩個季度需求強勁，主要受供應問題困擾，否則甚至可能錄得更高增長。

楊元慶又表示，本季（財年第三季）為傳統旺季，隨著供應改善，有信心第三財季繼續錄得強勁表現。

聯想個人電腦和智能設備、移動業務集團全錄增長

聯想集團指，即使爆發疫情引起市場挑戰，但第二季度個人電腦和智能設備（PCSD）、移動業務集團（MBG）和數據中心集團（DCG）的收入，在過去六個季度内，首次同時錄得增長。

總結期內，聯想集團收入、除稅前溢利和純利均創紀錄新高，收入279億美元，按年升7%。其中，數據中心業務集團收入升15%，上季的除稅前虧損按年再收窄。

整體毛利率15.4%，較去年同期跌0.9個百分點。

集團指，未來將加快推動5G智能手機的發布，同時尋求增強在拉丁美洲，北美和歐洲的競爭力，從而以高於該行業的增長水平推動利潤增長。

（第三版更新股價）

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香港股票 業績公布 疫情 純利 5G 聯想集團（00992） 歐洲 拉丁美洲 智能手機

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