【業績】聯想中期多賺44%創新高　增派中期息至每股6.6仙

聯想集團 （00992） 中期盈利按年升44%至5.23億美元，創歷史新高，並分派中期息每股6.6仙，較去年同期增4.76%。若單計第二季，聯想集團純利3.1億美元，按年增長53%。

聯想績前股價造好，中午收報5.02元，午後升幅一度擴大至4%，高見5.14元，下午1時35分聯想股價回順至1%，暫報4.98元，成交1.61億元。

聯想集團指，即使爆發疫情引起市場挑戰，但第二季度個人電腦和智能設備（PCSD）、移動業務集團（MBG）和數據中心集團（DCG）的收入，在過去的 六個季度内，首次同時錄得增長。

總結期內，聯想集團收入、除稅前溢利和純利均創紀錄新高，收入279億美元，按年升7%。其中，數據中心業務集團收入升15%，上季的除稅前虧損按年再收窄。

整體毛利率15.4%，較去年同期跌0.9個百分點。

集團指，未來將加快推動5G智能手機的發布，同時尋求增強在拉丁美洲，北美和歐洲的競爭力，從而以高於該行業的增長水平推動利潤增長。

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記者：趙穎妍